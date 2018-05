Politiikan sekasotku

Poliittiset käänteet näyttävät tällä hetkellä Suomessa olevan niin nopeita, ettei niissä pysy enää kärryillä. Missä nyt mennään, on hyvä kysymys.

Asiat näyttävät liittyvän laajempaan kuvioon. Saattaa olla, että EU:n keskeisyys on vienyt kansanedustajilta päätösvallan, ja se on asioiden taustalla.

Hyvä kysymys on, mitä Suomen edustajat EU:ssa tekevät?

Suomi on joutunut EU:n Venäjä-pakotesotkujen takia maksumieheksi ja erityisesti maatalous on tästä kärsinyt. EU:ssa Venäjä-suhteet on hoidettu huonosti, ja Suomi on joutunut siihen mukaan.

On unohtunut Paasikiven viisaus, että Kreml ei ole mikään kihlakunnanoikeus. Tämä pitää paikkansa edelleen.

Kauno Pietilä

Kalanti