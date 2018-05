Kuntoon ensin talous, sitten eläkkeet

Antti Rinteen vappupuheessa esiin nostama eläkkeiden nosto sadalla eurolla on aivan vastuutonta puhetta. Jos nykyisessä taloudellisessa tilanteessa niin tehtäisiin, olisimme hetkessä samassa jamassa, jossa olimme ennen kuin hallituksen työllisyyttä parantavat toimet ehtivät vaikuttamaan.

Työnantaja ja työntekijä maksavat työeläkkeet, ei valtio. Jos eläkkeitä nostettaisiin, samalla jouduttaisiin nostamaan työnantajan ja työntekijän eläkemaksuja.

Työnantajan ratkaisu kustannusnousuun olisi tuotannon supistaminen, työntekijöiden vähentäminen tai hintojen nosto. Uskon että työpaikat vähenisivät. Työntekijän maksuosuuden nosto söisi palkankorotuksen, kuten kävi jo viimeisessä palkankorotuksessa.

Suomeen pitää ensin saada lisää työpaikkoja ja niille tekijät. Näin saadaan lisää maksuvaraa eläkkeisiin ja verotulon lisäys auttaa heikompiosaisten, kuten vanhusten, sairaiden ja lasten, aseman parantamiseen.

Katteettomat, populistiset lupaukset ovat kansalaisten aliarvioimista – asia, jossa heikompiosaisen aseman hyväksikäyttö menee jo liian pitkälle.

Nostetaan eläkkeet, kun siihen todella on varaa. Nyt on pidettävä huolta kaikista huono-osaisimmista. Siihen meillä on aina varaa.

Mauri Moilanen

Oulu