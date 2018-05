Hirvi- kannasta oikeaa tietoa

Luonnonvarakeskus antaa omiin hirvien kanta-arvioihinsa perustuen riistanhoito­yhdistyksille poistumat tuhatta hehtaaria kohden sekä kappalemäärät muutaman kymmenen tarkkuudella.

Ennen tätä on pidetty kuulemistilaisuudet ja muut rituaalit, niin kuin kuuluukin. Puhutaan asiaan vaikuttamisen mahdollisuudesta, mutta lopullinen määrä tulee Lukelta ja se pitää. Lähes aina se poikkeaa huomattavan paljon monien muiden näkemyksistä. Ei hirvilupien määrää päätä muut kuin Luken avustamana Riistakeskus.

Tilanteeseen tyytymättömien on valituksilleen otettava oikea suunta, joka ei kyllä ole metsästäjät. Jos metsästäjät sitten jättävät tahallaan käyttämättä myönnettyjä lupia, on se ainoa tie, jolla he vaikuttavat saalismäärään.

Nykyisin metsästys on ”haastavaa” suurien susimäärien vuoksi useilla seuduilla. Hirvet on peloteltu niin aroiksi, etteivät ne tahdo antaa koiran toimia tehokkaasti seurassaan vaan pakenevat paniikinomaisesti pois koko seudulta. Päivät kuluvat koiria hakiessa ympäri pitäjiä. Tällainen touhu on kaikkea muuta kuin hirven­metsästystä koirien avulla.

Kun metsästyksen alkamista lisäksi myöhästytettiin, on monilla seuduilla ongelmana lumisuus, joka huomattavasti hankaloittaa koko touhua. Tästä johtuen saaliskin voi jäädä alle tavoitteiden.

Hirvi on ensisijaisesti suurpetojen ruokaa. Tämä on virallinen kanta, jonka mukaan meillä mennään. Kyseenalaistin asian silloin, kun se oli mahdollista. Kysyin, miksi metsänomistajat ovat velvollisia kasvattamaan metsissään ilmaiseksi suur­petojen ateriat. Näkisinkin, että ne jotka haluavat paljon susia, maksaisivat myös metsätuhot niistä kärsineille.

Hirvien todellisia kantamääriä ei tule, koska silloin paljastuisi piilossa pidetty ja pidettävä susimäärä. Siihen ei meillä voida mennä, koska se olisi meidän tutkijoille ja suojelu­fanaatikoille katastrofi.

Susimääräkin romahti sen vuoksi, että alle vuoden ikäisiä ei enää otettu huomioon.

Niin kauan kuin meillä on vedätetyt kannanmäärittelyt, ei ole mahdollista saada asianmukaisia tuloksiakaan missään toiminnassa. Hyvää ja rakentavaa jatkoa kaikille.

Urpo Korhonen

Sotkamo