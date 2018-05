Kyminlinnaa ei saa hylätä

Kotkassa oleva historiallinen linnoitus nimeltä Kyminlinna on todella isossa vaarassa. Sen rakennuksissa on hometta ja linnoituksen muuri on huonossa kunnossa.

Ongelma on, että alueen omistava Senaatti-kiinteisöt haluaa siitä eroon eikä tee mitään sille, vaikka sen kuuluisi huolehtia omistuksistaan.

Lisäksi veronmaksajana minusta Senaatti-kiinteistöt hoitaa omaisuuttani surkeasti. Museovirasto ei puolestaan valvo Senaatti-kiinteistöjä, ja Kotkan kaupunki, joka voisi ottaa vetovastuun alueesta näyttää esimerkkiä siitä, mitä sana vastuunpakoilu merkitsee.

Vaikka Kyminlinnassa on haasteita, siinä on mahdollisuuksia, jotka saisi aika pienillä panostuksilla heräämään eloon. Alueella on metsää ja harvinaisia maalajeja sekä eläimiä. Matkailu sekä huolella tehty puukauppa voisivat sopia alueelle.

Kaikki, mikä alueella tehdään, täytyy kuitenkin tehdä niin, että se hyödyntää luontoa eikä tuhoa historiallisia arvoja.

Muurien sisällä on ollut pienimuotoisia käsityömarkkinoita ja näkisin, että markkinoita kehittämällä siellä voitaisiin myydä pientilallisten tuotteita tai vaikka persoonallisia puuveistoksia.

Ongelma on se, että alueella ei ole rikasta mesenaattia, joka tulisi pelastamaan tämän historiallisen kohteen, jonka potentiaalia esimerkiksi matkailun edistämiseen Kymijoen kautta emme täysin ymmärrä.

Kyminlinnasta on vastuussa tällä hetkellä joukko byrokraatteja, jotka pelkäävät omien työpaikkojensa puolesta, ja siksi he eivät uskalla tehdä mitään päätöksiä. Se taas on kaikkein huonoin päätös, ettei kukaan uskalla tehdä päätöksiä, koska ajan saatossa se tuhoaa Kyminlinnan.

200 vuotta vanhoja linnoituksia ei ole Suomessa nyt ihan joka kulmassa. Kun semmoinen on Kotkassa, niin toivoisin alueen päättäjien havahtuvan siihen ja ymmärtävän vastuunsa.

Jarno Jäppinen

kirjailija

Kotka