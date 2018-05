Työlupa vaatii selvitykset

Uusi kausityölaki tuli voimaan 1.1.2018. Sen mukaan jokaisen EU:n ulkopuolelta kausityöhön Suomeen tulevan on haettava oleskelulupaa, jos työ kestää 3–9 kuukautta.

Lyhyemmän aikaa työskentelevän on haettava kausityöviisumia edustustosta, jos hän tarvitsee maahantuloa varten viisumin. Viisumivapaan maan kansalaisen on haettava kausityötodistusta.

Laki toi paljon muutoksia monien viljelijöiden arkeen. On täysin ymmärrettävää, että ne voivat aiheuttaa myös mielipahaa.

Marjanviljelijä Noora Räsänen kritisoi Maaseudun Tulevaisuudessa (21.5.) sitä, että Maahanmuuttovirasto vaatii lupapäätöstä varten tiedon siitä, milloin työ alkaa ja päättyy ja varmistusta siitä, että työntekijä saa varmasti palkkaa vähimmäistoimeentulon verran. Tämä ei ole kausityöläisten kohdalla aina yksinkertaista.

Nämä edellytykset on kuitenkin määritelty kausityölaissa ja viraston tehtävä on selvittää, että ne täyttyvät. Jos tarvittavia tietoja ei ole kerrottu todistuspyynnössä tai hakemuksessa, on viraston velvollisuus kysyä aiheesta lisäselvitystä.

On aivan totta, että tämä voi pitkittää luvan saamista, mikä ei ole kenenkään etu. Siksi toivommekin, että kaikki tarvittavat tiedot täytetään hakemukseen jo silloin, kun se jätetään. Kaikkein kätevin tapa on hakea lupaa sähköisesti.

Tiina Suominen

maahanmuuttoyksikön johtaja

Maahanmuuttovirasto