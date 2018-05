Yhteistyötä koko ruokaketjun hyväksi

Elintarviketeollisuusliitto on kaikesta muusta samaa mieltä teollisuusneuvos Esko Eelan mielipidekirjoituksen (MT 25.5.) kanssa, paitsi piileskelystä. Teemme ETL:ssä joka päivä avoimesti töitä koko elintarvikeketjun tulevaisuuden parhaaksi.

Niin kuin teollisuusneuvos Eela kannanotossaan kirjoitti, elintarvikeala on suuri työllistäjä ja lisäarvon tuottaja Suomessa. Elintarviketeollisuus on Suomen neljänneksi suurin teollisuudenala. Yksi työpaikka elintarviketeollisuudessa luo vähintään kolme työpaikkaa muualla yhteiskunnassa, ja tämä on pitkälti kotimaisen arvoketjun ansiota.

Koko ruokaketjusta kertyy verotuloja 9,5 miljardia euroa eli 10 prosenttia kaikista veroista ja veroluonteisista tuloista. Tätä viestiä viemme ylpeänä eteenpäin medialle, sidosryhmille, päättäjille sekä myös EK:lle.

EU:n yhteisessä maatalouspolitiikassa tulee jatkossakin huolehtia siitä, että ruuantuotanto on mahdollista kaikkialla EU:ssa.

Suomen luonnonolosuhteiden takia alkutuotantomme on epäedullisessa asemassa useimpiin muihin EU-maihin verrattuna. Haastavien luonnonolojen ja niistä aiheutuvien korkeampien tuotantokustannusten sekä EU-maataloustukien historian takia EU-maataloustukien täydentäminen kansallisilla tuilla on perusteltua. Siksi ehdotus tukien rahoituksen siirtämisestä yhä enemmän kansallisen rahoituksen varaan tuo epävarmuutta tulevaisuudesta.

Maaseudun kehittämisen rahoituksen leikkaaminen jopa 26 prosentilla ei myöskään tue sitä, että maatalouspolitiikassa halutaan jatkossa huomioida entistä voimakkaammin esimerkiksi ympäristö- ja ilmastoasiat sekä eläinten hyvinvointi. ETL pitää tärkeänä tuotantosidonnaisten tukien maksamisen mahdollisuutta, jotta tuotanto saadaan säilymään tietyillä aloilla Suomessa.

Suomalaisen elintarviketeollisuuden toiminnan perusedellytys on laadukkaan ja kohtuuhintaisen kotimaisen raaka-aineen riittävä saanti. Suomessa tehdyt elintarvikkeet kilpailevat joka päivä kaupan hyllyillä ulkomailla valmistettujen tuotteiden kanssa.

Ruoka-alan toimintaedellytyksistä huolehtiminen on tärkeää. Omalla monipuolisella tuotannollamme pystymme vastaamaan kuluttajien odotuksiin laadukkaasta, turvallisesta ja lähellä tuotetusta ruoasta, jota on saatavilla myös kriisi- ja poikkeustilanteissa.

Pia Pohja

toimitusjohtaja

Elintarviketeollisuusliitto ry