Maito-osuuskunta on aina jäsentensä puolella

Maaseudun Tulevaisuuden jutussa (MT 1.6.) annettiin palautetta MTK:n ja Osuus­kunta Pohjolan Maidon suuntaan. Haluankin siksi kertoa, miten osuuskunta toimii.

Osuuskunta Pohjolan Maidolla on 1 360 maitotila­yrittäjäjäsentä Pohjois-Suomessa, ja osuuskuntamme on yksi suurimmista Valio Oy:n omistajista. Yhteensä Valiolle maitonsa toimittavissa osuuskunnissa on noin 5 500 jäsentä.

Maito-osuuskunnat ovat maitotilayrittäjien perustamia ja hallinnoimia yhteisöjä, joiden tavoite on vahvistaa tuottajan asemaa elintarvikeketjussa. Niiden yhteisesti omistama Valio Oy puolestaan toimii osuuskuntien jalostus-, myynti- ja markkinointiyhtiönä, jotta saamme kaiken tuottamamme maidon myytyä ja jalostettua tuotteiksi markkinoille. Tuotteiden myynnistä saatu tuotto palautuu Valion maksamassa tilityshinnassa osuuskunnille ja sitä kautta omistajayrittäjille.

Valiolaiset osuuskunnat keräilevät noin 80 prosenttia suomalaisesta maidosta. Se kaikki ei mene kovan tuonti­kilpailun takia kaupaksi Suomen markkinoille maitona, juustona, levitteinä ja väli­paloina, vaan noin 40 prosenttia maidosta on vietävä erilaisina tuotteina ulkomaille. Siksi Valion tilityskykyyn osuuskunnille vaikuttaa suuresti, minkälaista hintaa maksetaan teollisuus­voista ja maitojauheesta maailmamarkkinoilla. Yhden tuotteen, vaikkapa maito­tölkin ”lisä­sentit kuluttajilta” on enemmän markkinointikikka kuin todellinen apu tuottajalle. Maitotilayrittäjää auttaa, että kuluttajat ostavat suomalaisia maitotuotteita tuontituotteiden sijaan.

Osuuskunta maksaa jäsenilleen tuottajahinnan Valiolta saamansa tilityshinnan pohjalta. Osuuskunta viestii maksamastaan hinnasta suoraan jäsenilleen monin tavoin: sähköisesti maitotila­yrittäjien intranetissa, printattuna tuottajakirjeessä ja kasvokkain tuottaja­tilaisuuksissa. Kilpailu­lain tulkinnan mukaan emme saa viestiä maksamaamme hintaa julkisuudessa, mutta omistajayrittäjillemme viestimme avoimesti maito­markkinoiden kehityksestä ja maitotila­yrittäjiä koskevista asioista.

Maitotilayrittäjä kysyi, kuka teki päätöksen Valion tilitys­hinnan laskusta ja miksi. Päätöksen teki Valion hallitus. Omistajaohjaus toimii osuuskunnissa ja Valiossa vahvasti: Osuuskunnan jäsenet valitsevat edustajiston, jonka keskuudesta valitaan osuuskunnan hallitus. Se puolestaan valitsee jäsenet ehdolle Valion hallinto­neuvostoon, jonka kokoon­panon päättää yhtiökokous. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan Valion hallituksen, jossa on nyt neljä maitotila­yrittäjää eri puolilta Suomea.

Valion hallitus asettaa sellaisen tilitys­hinnan, jonka yhtiö kykenee maksamaan kestävästi.Tällä kertaa se valitettavasti tarkoitti hinnan laskua. Toivomme kaikki, että maailman maitomarkkinat tasapainottuisivat kysynnän ja tarjonnan osalta ja että Valion ponnistelut viennin kannattavuuden kasvattamiseksi alkavat tuottaa hedelmää.

Marko Puhto

toimitusjohtaja

Osuuskunta Pohjolan Maito