Googlaamalla sairaanhoitopiirit ja maakunnat voi kuka tahansa todeta, että ne vastaavat alueina lähes täydellisesti toisiaan.

Siksi herää kysymys, mihin tätä uutta maakuntien hallinto-organisaatiota tarvitaan? Tiettävästi sairaanhoitopiireissä on jo omaa hallintohenkilökuntaa eli siirretäänkö heidät uuteen maakuntahallintoon? Vai onko tarkoitus järjestää satoja uusia työpaikkoja työttömille dosenteille? Tämä lisäisi kustannuksia, koska sh-piirien muuta henkilökuntaa on tuskin vara vähentää ilman rajua yksityistämistä.

Jos tähän päädytään, niin kansa jakautuu Amerikan malliin kahtia. Ilman hyvin palkattua työtä ja sairasvakuutuksia et pääse kunnon hoitoihin, vaan päädyt alas ajetun julkisen sairaalan jonoon.

Tampereella ja lähikunnissa on käynnissä valinnanvapauskokeilu tämän vuoden loppuun saakka. Henkilö saa valita julkisen tai yksityisen terveyspalvelun julkisella taksalla. Mistä ihmeestä ne miljardisäästöt syntyvät, jos erotus maksetaan mahdollisen maakuntahallinnon kassasta?

Mitä tapahtuu, jos sote kaatuu? Ei mitään mullistavaa, koska kuluja voidaan vähentää muun muassa tietotekniikkaa keskittämällä ja potilaan omavastuuta lisäämällä. Tämä tarkoittaisi korotettuja hoitomaksuja esimerkiksi tupakoitsijoille. Tästä ei kannata pillastua, koska näinhän menetellään jo liikenne- ja palovakuutustenkin suhteen. Se maksaa, joka vahingon aiheuttaa tahallaan.

Valtion tulee ohjata rahoitus sh-piireille, koska piirien verotusoikeus ei kuulosta hyvältä ja lisäisi vain kuluja ja byrokratiaa. Korjataan sh-piirien puutteet ja lisätään valtuuksia pikku hiljaa lakeja muuttamalla. Esimerkkinä korjausta vaativa laki palvelusetelistä (24.7.2009/569). Lain mukaan meillä on ollut valinnanvapaus jo 19 vuotta. Jos on ollut rahaa, on päässyt yksityiselle. Laki antaa ymmärtää, että kunta määrittelee palvelusetelin arvon ja saatavuuden. Tämä on kuitenkin johtanut epätasa-arvoiseen käytäntöön kunnan taloudesta riippuen. Siksi lakia pitää muuttaa niin, että sh-piiri hoitaa asian tasapuolisesti.

Yksityistäminen jatkuu joka tapauksessa, koska se sopii eräille aloille tehostamaan palvelua. Esimerkkinä tekonivelsairaala Koksa Tampereella.

Raimo Flink

Pirkkala