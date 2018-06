Metsämme ovat vihreiden trollien hampaissa

Ympäristöjärjestöt käynnistivät viime vuoden lopulla laajan kampanjoinnin avohakkuita vastaan. Ensin tarkoituksena näyttää olevan muuttaa Metsähallituksen käytäntö, kun sitä ilmeisesti pidetään heikoimpana vastustajana mediassa. Sen hallinto on osittain poliittisten toimijoiden käsissä. Vihreät ovat keräämässä kansalaisaloitetta, joka saataisiin sopivasti eduskuntaan vaalien lähestyessä. Metsämme ovat joutuneet vihreiden trollien hampaisiin.

Jyväskylän kolme tutkijaa (MT 8.6.) toteavat aivan oikein, että ”suomalainen metsä on monimutkainen kokonaisuus”. He heti kuitenkin unohtavat, että pohjoinen havumetsä on kehittynyt dynaamiseksi ekosysteemiksi ja sen tärkein uudistumisen voima on metsäpalo. Siihen kuuluvat olennaisena osana eri-ikäiset, myös avoimet ja taimikoiden vaiheet. Avointa, lämmintä ja aurinkoa edellyttävät kasvit häviäisivät, jos maa pysyisi peitteisenä. Jatkuva peitteisyys vähentäisi lajistoa, heikentäisi taimien kasvua ja marjasatoja. Mistä löytyi enää ahomansikkaa?

Lajiston monimuotoisuutta vaaditaan, kun puolletaan jatkuvaa puuston kasvatusta. Metsämaassa on paljon lämmöstä elpyviä eri lajien siemenpankkeja, joista kirjoitti arvostettu kasvitieteilijä Seppo Vuokko (MT 28.5.). Tätä eivät jyväskyläläiset biologit kuitenkaan tunnusta, vaan kirjoittavat tarkoitushakuisesti ja epärehellisesti.

Toinen vakava puute on se, että hyönteisten ja lintujen maailma jätetään huomiotta avohakkuita vastustettaessa. Viimeisin Suomen Luonto -lehti (5/2018) keskittyi niittyihin avomaisemina. Kun niittyjä on nykyisin vain pari tuhatta hehtaaria, avohakkuita on vähintään 50–100-kertainen määrä. Ne pitävät yllä paitsi kukkivia kasveja, myös pölyttäviä hyönteisiä ja niitä syöviä lintuja. Niistähän on viime aikoina oltu eniten huolissaan. Tiestöt laiteineen ovat avoalojen välisiä ekokäytäviä turvaten monimuotoisuuden.

Avohakkuiden yksipuolinen vastustus ja metsätalouden vastaisuus Luonnonsuojeluliiton siunauksella on saavuttanut uskonnolliset mittasuhteet median sitä tukiessa. Sanomaa toistetaan, kuten trollit ovat tottuneet tekemään.

Avohakkuun maisema on aluksi kieltämättä ruma, mutta ei pysy pitkään samankaltaisena. Säästöpuuryhmillä ja kelopuilla siitä saa siedettävän. Sen sijaan kestävä metsätalous, monimuotoisuus ja lisääntyvät hiilinielut eivät synny jatkuvan kasvatuksen mallilla. Uudeksi uhaksi on nousemassa kestävää käyttöä uuvuttava metsätalous, joka on uudistetun metsälain (2014) mukaan mahdollista. Se tarjoaisi metsään sijoittaville mahdollisuuden nopeisiin nettovoittoihin, kun metsän uudistuminen jätetään oman onnensa huomaan. Tätä kannattaa Luonnonsuojeluliitto.

Simo Hannelius

Kauniainen