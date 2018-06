Luonto säilytettävä luonnollisena

Vihreiden Touko Aalto pitää selvänä, ettei luontoa suojella elleivät vihreät ole vallassa (MT 18.6.).

Luonnonsuojelussa pyritään siihen, että luonto säilytetään luonnollisena, muuttumattomana niin kuin se on luonnostaan olemassa ja toimii.

Se on hyvä tavoite, mutta sitten tulee suuri mutta, miksi vihreät irrottavat ihmisen luomakunnasta joksikin muuksi, jota ei saa eikä tarvitse suojella? Miksi he ovat "ulkoistaneet" ihmisen suojelun luonnottomuuksilta muille tahoille, mutta muusta luomakunnasta pauhataan suureen ääneen? Se on yhteiskunnan varoilla esitettävää suurta teatteria.

Lauri Keinänen

Rautavaara