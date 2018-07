Piilovihreää susioppia

Sain muutama viikko sitten puhelun eräältä tuttavaltani, joka toimii opettajana Etelä-Suomessa. Hän kyseli Kainuun susitilanteesta. Kerroin talven aikana tapahtuneista koiravahingoista tuttavaperheissä, maatilojen tuotantoeläinten menetyksistä ja kuinka koululaiset kuljetetaan pihasta kouluun monen kunnan alueella, susien vuoksi.

Hän oli todella ihmeissään. Mitkä lisäkustannukset, hän totesi. Samalla hän kertoi, että heillä oli käynyt koululla ns. ”susilähettiläs”. Kyselin, kuka tämä henkilö oli ja mitä hän kertoi ja mikä oli tämän opetuksen anti.

Hän kertoi, että henkilö oli nuori nainen, opiskelija, joka oli saanut tehtävään vain viikkojen koulutuksen. Hänellä ei ollut pedagogista eikä biologian tutkintoa. Hän kertoi annettujen ohjeiden mukaan suden käyttäytymisestä: susi on kiltti eläin, sitä voi vaikka silittää. Se on erittäin uhanalainen. Sen aiheuttamat vahingot kaikki korvataan ja salametsästys on suuri ongelma. Sutta ei tarvitse pelätä.

Tutkin asiaa hieman tarkemmin. Asialla oli Luonto-Liiton susilähettiläs, joka kiertää kouluilla, Luonto-Liiton mukaan jakamassa ns. oikeaa tietoa sudesta.

Eipä ole lähettiläitä täällä susirajalla näkynyt, totesin. Luonto-Liiton sivuilla on kehotus, jos olet kiinnostunut, kerromme kuinka pääset susilähettilääksi ja kuinka sinulle annetaan siihen koulutus. Siellä ohjeistettiin, että lähettilään vierailu onnistuu parhaiten, jos opettaja auttaa lapsia innostumaan lähettilään sanomasta.

Tuntuu aivopesulta. Vuonna 2015–2016 nämä ”susilähettiläät” on palkittu vuoden luontotekona. Palkinnon myöntämisessä on ollut mukana Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto (IUCN) ja ympäristöministeriö Kimmo Tiilikaisen (entinen vihreä) johdolla.

Ministeri Leppä (kesk.) sanoi, että sudet kuuluvat luontoon muttei pihoille. Susi ei tiedä, missä pihan raja kulkee. Lepän mukaan emme tarvitse EU:ta susien määrän säätelyssä, mutta minun mielestäni EU:n kuuluu tietää todellinen määrä, siis susi ei ole enää erittäin uhan­alainen. Kannanhoidollista metsästystä tulee lisätä.

Suurriistavirka-apu eli SRVA-toiminta on riistakolareissa vaikeutunut, koska yhteistyössä toimineet metsästäjät eivät halua jäljittää loukkaantunutta eläintä oman koiransa kanssa susivaaran vuoksi. Sopimuksia on irtisanottu tai niitä ei ole enää uusittu. Loukkaantunut eläin on se, joka tässä kärsii. Näin ei saa olla.

Pelson vankila-alueella jo useamman kerran vierailleet pedot on saatava pois. Lasten tulee saada liikkua lyhyet koulumatkat, ilman taksikuljetuksia, ilman pelkoa. Lapsella pitää olla mahdollisuus leikkiä omassa pihassa turvallisesti.

Venäläinen ystävämme ampui 2017 Kostamuksen ympäristössä 15 sutta. Sanoi, että alueella liikkuu edelleen susia, eivät ole viimeiset. Palkkioksi hän sai 150 euron edestä ruplia/nahka ja yhden hirvenkaatoluvan. Sieltä tulee täydennystä.

Opetusministerimme kuuluu valvoa, että oppilaitoksissa opettavat vain korkean koulutuksen saaneet opettajat, eikä sinne tuoda piilovihreitten omaa poliittista ohjelmaa.

Eila Aavakare

metsätilayrittäjä, kaupungin­valtuutettu (ps.)

Kajaani