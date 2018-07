Asiantuntijat ovat nostaneet esiin lentomatkustamisen lisääntymisen haittavaikutukset ilmastotavoitteisiin. Tänä kesänä, kun on ollut paljon kauniita poutapäiviä, on jokainen voinut havaita näitä pakokaasuvanoja taivaalla. Sen perusteella on helppo uskoa kotitalousjärjelläkin asiantuntijoita.

Lentomatkustaminen jatkaa myös Suomessa vauhdikasta kasvuaan. Kentillä on tammi–toukokuussa ollut matkustajia 12 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Finavian tilastojen mukaan Suomen lentokentillä on alkuvuonna ollut yhteensä tasan kymmenen miljoonaa matkustajaa (T&T 12.06).

Viihdematkailu, josta lisäys johtuu, on jokaisen oma valinta, mutta niin on myös ilmastotavoitteiden hallinta. Toisaalta luontomatkailu Suomessa on lisääntynyt ja se ei saastuta, mikä on hyvä asia. Valitettavasti lisääntyvistä päästöistä huolimatta lentomatkailu ei ole ollut ympäristöjärjestöjen hampaissa.

Autoilijoiden syyllistäminen on omituista, kun se on lentomatkailuun verrattuna varsin ympäristöystävällistä. Viime vuonna uusien autojen keskimääräiset päästöt jäivät alle 120 grammaan kilometrille. Nelihenkisen perheen Thaimaan reissun päästöillä autoilee siten jopa 170 000 kilometriä siis noin kymmenen vuotta.

Vaihda kotimaiseen -kampanja olisi syytä ulottaa myös matkailuun.

Esko Järvenpää

Jämsä