Kolmostie saatava kuntoon – laastari ei enää auta

Valtatie 3 on läntisen Suomen valtaväylä, jolla kulkee vuodessa yli 10 miljardin euron arvosta tavaraa. Tien vuosikymmenten kova käyttö on johtanut tilanteeseen, jossa voivottelu, puhallus ja laastari eivät enää auta. Sen kunnostussuunnitelmat ovat valmiit toteutettaviksi. Ne tekevät mahdolliseksi laittaa tie kuntoon nopealla aikataululla. Maan nykyisen tai tulevan hallituksen on kannettava kortensa kekoon tien kuntoon laittamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa on toteutettava Hämeenkyrön ohitustie.

VT3:n kuntoon laittamisessa ei ole kyse pelkästään tavaroiden ja raaka-aineiden kuljettamisesta, vaan myös liikenneturvallisuudesta ja alueiden saavutettavuudesta. Matka-aikojen lyhentyminen, nopeusrajoitukset ja logistiikalle tärkeä matka-ajan ennakoitavuus vaikuttavat välittömästi alueen kilpailukykyyn. Moni yritysratkaisu odottaa tällä hetkellä päätöstä tien korjaamisesta.

Yhteiskunnan panostus olisi investointi työllisyyteen ja tulevaisuuteen.

Valtatie 3:n kunnostamisen ensimmäisen vaiheen hankkeet tulisi käynnistää pikimmiten. Nämä toimenpiteet koostuvat kiireellisimmistä kärkihankkeista, joilla parannetaan elinkeinoelämän kuljetusten ja työmatkaliikenteen palvelutasoa ja turvallisuutta. Mukana on myös pienempiä hankkeita. Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien liitot ovatkin esittäneet maan hallitukselle, että kaikki VT3:n parannuskohteet toteutettaisiin ripeässä aikataulussa.

Jos ja kun halutaan säilyttää teollisuus Pirkanmaalla ja koko Länsi-Suomessa, tieinfrasta huolehtiminen on merkittävä osa teollisuuden kilpailukykyä. Korjausvelan kasvu iskee pahasti vientiin ja kotimarkkinoihin. On pidettävä mielessä, että kolmostie on Suomen toiseksi euro- ja tonnirikkain tie. Myös ajoneuvoyhdistelmien mittojen ja massojen kasvu edellyttävät tieosuuden kehittämistä. Nyt joudutaan kehnolla kelillä käyttämään kahta pienempää rekkaa yhden ison HCT-rekan sijaan.

Hämeenkyrön läpiajo on pullonkaula molempiin suuntiin liikuttaessa. Ruuhkat häiritsevät henkilöliikennettäkin. Turvallisuuden, taloudellisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta olisi erittäin tärkeää, että Hämeenkyrön ohitustie toteutuisi. Huomiota on kiinnitettävä myös talvihoitoon ja ennakoivaan kunnossapitoon. Tampereen eteläpuolen kunnossapito on hoidettu suhteellisen hyvin, mutta Tampereen ohikulkutien ja Tampereen pohjoispuolen kunnossapidossa on kehitettävää.

Mikäli VT3:n korjaamiseen ei rahaa tässä vaiheessa heru, välttämätöntä on saada nykyiseltä hallitukselta signaali seuraavalle hallitukselle, että Hämeenkyrön ohitustien rakentaminen alkaa Kyröskosken eritasoliittymän valmistumisen jälkeen.

Mikko Alatalo

kansanedustaja (kesk.)

liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen