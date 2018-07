Laktoositon maito ei sovi kaikille

Maito herättää voimakkaita tunteita niin käsiteltynä kuin käsittelemättömänäkin. Itselleni on viime vuosina noussut ongelmaksi se, että ulkona syödessä yhä useampi ravintola ja kahvila tarjoavat laktoositonta ruokaa ja leivonnaisia.

Jos kyse on siitä, että ruoan valmistuksessa ei yksinkertaisesti ole käytetty maitotuotteita, niin asia on ainakin omalta kohdaltani ihan ok, mutta jos taas on käytetty laktoosittomia maitotuotteita, on ruoat ja leivonnaiset jätettävä ostamatta.

On nimittäin niin, että saan laktoosittomista tuotteista samankaltaisia oireita kuin laktoosi-intoleraatikot normaaleista laktoosia sisältävistä maitotuotteista. Kysymys kuuluukin, miksi meidät normaalivatsaiset pakotetaan pikku hiljaa luopumaan ulkona syömisestä tai joudumme tenttaamaan ravintolassa laktoosillisten tuotteiden tai kokonaan maidottomien perään?

On nurinkurista, että tervevatsainen koetetaan pakottaa sairauden vaatiman ruokavalion syöjäksi. Välillä jopa tuntuu että laktoositon maitotuote koetaan jonkinlaiseksi terveys- tai trendituotteeksi. Tietenkin ymmärrän, että ravintolat ja leipomot koettavat säästää ja ajattelevat, että kun kaikki ruoka tai leivonnaiset ovat laktoosittomia, niin niitä voivat syödä terve- ja sairasvatsaiset.

Näin asia ei valitettavasti ole, vaan tervevatsainen sairastuu ennen pitkää johonkin ruoansulatussyndroomaan, ellei hän älyä luopua luonnottomasti jalostetuista maitotuotteista.

En tiedä, kuinka laaja ongelma tämä on väestön keskuudessa, mutta toivon, että seuraava trendi maitotuotteissa on laktoosi maidossa niille, joiden ruoansulatus on ainakin toistaiseksi kunnossa.

Marja-Leena Niinikoski

Porvoo