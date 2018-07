Pienillä resursseilla tuetaan suuresti väestön hyvinvointia

Uusi alkoholilaki lisää alkoholin saatavuutta ja samalla kasvattaa sekä psyykkisiä, sosiaalisia että taloudellisia haittoja perheissä ja yhteisöissä. Tarjolla olevat julkiset palvelut eivät kykene tarjoamaan riittävää apua, jotta tilanteiden kriisiytyminen perheissä ja yksilöiden arjessa voitaisiin ehkäistä.

Erilaisissa järjestöjen ylläpitämissä matalan kynnyksen auttamispaikoissa nämä vaikeutuvat tilanteet tunnetaan hyvin. Jatkuva henkilökohtainen kamppailu ongelmavyyhtien keskellä voi johtaa täydelliseen uupumiseen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen. Elämä ahdistuneena ja tulevaisuuden näkymien puuttuminen ovat tuhoisa yhdistelmä.

Julkisten tukimuotojen hakemisen vaikeus voi johtaa myös haluttomuuteen hakea kyseistä apua. Tästä ovat esimerkkejä julkisten palvelujen pitkät jonot ja niissä asiakkaan ongelmien ainainen kartoittaminen ja arviointi ilman, että avun tarvitsija tulisi kuulluksi ja nähdyksi kokonaisvaltaisesti.

Valitettavan usein kartoitusvaiheesta ei edetä seuraavan vaiheeseen tai tarjottava apu on liian lyhytaikaista.

Monet kansalaisjärjestöt toimivat yksin ja yhdessä toisten kanssa ikään kuin vastavirtaan ongelmiin nähden: estetään tilanteiden kroonistuminen, autetaan ennen vakavia vammoja. Lähtökohtana on, että pienilläkin sijoituksilla saavutetaan suuria ja kestäviä tuloksia kun toimet ovat oikea-aikaisia.

Niin paljon kuin ruohonjuuritasolla toimivat järjestöt voivatkin saada aikaan, toimien onnistuminen riippuu lopulta paljon poliittisesta sitoutumisesta. Poliittisen johdon tukea tarvitaan riittävän rahoituksen turvaamisessa, tehokkaan lainsäädännön luomisessa ja ongelmia ehkäisevän työn merkityksen korostamisessa.

Yksilöitä ja yhteisöjä rasittavien ongelmien vähentämiseksi antavat tärkeän panoksen tulevanakin syyskaudella kaltaisemme monet järjestötoimijat, jotka tuotamme päättäjille vankkaa tietoa ongelmien esiintyvyydestä ja seurauksista samoin kuin niiden ehkäisyn keinoista.

Voidaksemme tarjota apua monille aloitamme jälleen tulevana syksynä myös lukuisia ammatillisesti ohjattuja hoidollisia ryhmiä. Ryhmässä on voimaa ja on vapauttavaa havaita, että muillakin on samanlaisia ongelmia kuin itselläni.

Tavataan toiminnassa, me voimme yhdessä tehdä paljon hyvää toistemme auttamiseksi!

Irja Eskelinen

pääsihteeri Suomen Valkonauhaliitto ry

Helsinki

