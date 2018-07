Vihreiden johdolla takaisin kivikauteen?

Voitaisiinko Suomen metsien hakkuut lopettaa? Oikea vastaus on, että totta kai voitaisiin. Lopettaminen tarkoittaisi tietenkin suomalaisen yhteiskunnan täydellistä pysähtymistä, miljoona-työttömyyttä ja jopa massanälkää. Tätäkö vihreät haluavat?

Voitaisiinko suomalainen maatalous lopettaa? Totta kai voitaisiin, lopputulos sama kuin metsien hakkuiden lopettamisessa. Tätäkö vihreät myös haluavat?

Pitäisikö energian tuotanto lopettaa? Jos näin kävisi, seurauksena olisi täydellinen tuho. Tätäkö vihreät haluavat?

Vihreille ominaista on pistää kaikesta hanttiin. On heillä muutamia asioita, joita he kannattavat: – rajat auki niin, että Suomeen voi vapaasti tulla ja kaikille tulijoille on annettava ilmainen asunto ja ruoka sekä riittävästi rahaa lystin pitoa varten. Suurpetojen on annettava vapaasti lisääntyä ja tappaa ja syödä ihmisten koti- ja tuotantoeläimiä.

Olin joitakin vuosia sitten eräässä tilaisuudessa, jossa myös vihreiden edustaja käytti puheenvuoron. Hän totesi, että jos jollain alueella ihmiset alkavat pelätä susia ja sudet tappavat ihmisten koiria, se tarkoittaa, että sillä alueella on liikaa ihmisiä ja koiria.

Että näin ne vihreät.

Pentti Kettunen

ex-kansanedustaja ps.

Kajaani