Ostolakolla tuottajahinnat nousuun

Elintarvikkeiden tuotannon pitää säilyä Suomessa. Nykyisin maataloustuotteiden tuottajahinnat ovat niin pienet, että usein eivät riitä edes polttoaine-, sähkö- ja lannoitekustannuksiin. Näin maanviljelijä ei saa mistään palkkaa työstään.

Suomessa S-ryhmä ja Kesko ovat elintarvikkeiden suurimmat ostajat. Nämä sanelevat tuotteiden hinnat. Näyttää siltä, että niiden johtajien tavoite on painaa tuottajahinnat niin alas, että tuotanto Suomessa varmasti loppuu.

Silloin S-ryhmä ja Kesko saavat tuoda kaikki elintarvikkeet ulkomailta, esimerkiksi lihan Brasiliasta. Siellä sademetsät, maapallon keuhkot, hakataan karjan laitumiksi. Näin ilmaston lämpeneminen kiihtyy. Laivat ja muu kuljetus saastuttaa lisää ilmastoa.

Suomen elintarvikkeet ovat laadukkaita ja maailman puhtaimpia. Monet suomalaiset ovat valmiita maksamaan laadusta. Haluavat oman tuotannon säilyvän.

Mitä S-ryhmä ja Kesko tekevät voittorahoillaan? Suomeen rakennetaan suuria liikekeskuksia. Prismat, City-marketit. Näin johtajat haluavat tuhota lähimyymälät, kyläkaupat. Asiakkaiden ostosmatkat pitenevät ja ilmasto saastuu.

S-ryhmän ja Keskon saa korottamaan tuottajahintoja vain painostus. Siinä paras keino on ostolakko. Lakon pitäisi olla täydellinen koskien kaikkia S- ja K-ryhmien toimintoja.

Parhaiten ostolakon johdon osaa hoitaa Antti Rinne. Hänellä on arvovaltaa. Hän on suuren kansanliikkeen johtaja. Hänellä on kokemusta lakkojen järjestämisestä.

Kun ostolakko saavuttaa tavoitteen, tuottajahinnat nousevat. Jäämme odottamaan ostolakon alkamista.

Erkki Eronen

Joensuu