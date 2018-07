Jahtikauden alkuun liittyy aina keskustelu lyijystä ja riistasta. Tällöin huolenaiheena ovat ihmiset.

Kun vesilinnustuksen lyijyhaulikieltoa sorvattiin, huolenaiheena oli lintujen terveys. Sittemmin huolenaiheeksi muodostui ampumaradoille kertyvä lyijy ja sen päätyminen pohjavesiin.

Tämä huoli lienee pienentynyt. Onhan Suomesta lakkautettu tai poistettu käytöstä yli tuhat ampumarataa nykyisen ympäristönsuojelulain aikana.

Lyijyn kieltämistä ajaa pontevasti nyt Euroopan kemikaalivirasto. Kysymyksen parissa häärää joukko byrokraatteja, jotka tuskin ovat kiinnostuneita vanhoista ja terveyttä vaarantavista kommenteista. Prosessi on jo pitkällä.

Lyijystä on keskusteltu kauan ja lyijykysymyksellä tehdään samalla politiikkaakin. Kysymys ja siihen liittyvä keskustelu on haastavaa metsästäjille. Lyijy on oiva haulien ja luotien materiaali. Fakta kuitenkin on, että se on haitallinen raskasmetalli.

Ase- ja patruunateollisuus vaikuttaa taustalla ja toimijat kehittelevät kilpaa lyijyttömiä vaihtoehtoja. Onnistujat hyödyntävät tulevan muutoksen liiketoiminnassaan.

Vesilinnustuksen lyijykiellon jalkauttaminen säädöstasolta sorsastajille ei mennyt aikoinaan ihan putkeen. Moni paukutteli lyijyllä vielä pitkään kiellon voimaanastumisen jälkeenkin.

Sekä haulikkoon, että kivääriin saa nykyään helposti muita kuin lyijyä sisältäviä patruunoita. Ovat toki kalliimpia kuin lyijylliset, mutta monessa tapauksessa ominaisuudet ovat vähintään samanveroiset.

Metsästäjille lyijyn haittojen tunnustaminen ja omaehtoinen siirtyminen lyijyttömään voisi olla hyvä brändin kiillotus. Julkikuvan petraaminen ei vaan tässä tapauksessa ole helppo kikka. Osa väestä saattaa olla tiukasti uudistusta vastaan. Jahtiväki on joutunut taipumaan monessa ja tässä tulisi jälleen myönnytys.

Metsästyksen brändin ja erityisesti riistanlihan suosion kannalta lyijyasiat ovat mielikuvallista myrkkyä.

Päätin käydä ottamassa laajat verikokeet syötyäni lyijypanoksilla kaadettua nisäkäsriistaa ja pudotettuja metsälintuja sekä kyyhkysiä kolmenkymmenen vuoden aikana viikoittain.

Pelotti hakea laboratoriotulos. Lyijyarvot eivät olleet muuttuneet käytännössä mihinkään. Johtuukohan se siitä, että siirryin jo vuosia sitten lyijyttömiin.

Panu Hiidenmies

Loppi