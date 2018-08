Vapaus omaan valintaan

Kirjoitin aiemmin tälle palstalle laktoosittomien tuotteiden ongelmallisuudesta.

Varmaankaan eivät kaikki tervevatsaiset saa laktoosin poistosta ongelmia, mutta osa saa. On ongelmallista, jos yhteisö ja yhteisössä toimivat yritykset yrittävät pakottaa kaikki syömään vähemmistölle tarkoitettuja maitotuotteita, joista on poistettu maidon oleellinen osa eli laktoosia.

Tämän lehden tekstiviestipalstalle kommentoitiin, että laktoosi-intoleranssi on normaali tila, eikä sairaus. Se on normaali tila siellä, missä ei kasvateta ja hoideta lypsykarjaa eikä näin ollen käytetä lehmänmaitotuotteita. Näin on suuressa osassa Aasian maita, joissa käytetään esimerkiksi soijaa.

Puhun Pohjoismaasta nimeltään Suomi, jossa lehmien pidolla ja maitotuotteitten käytöllä on pitkät perinteet. Meidän ruoansulatuksemme on mukautunut käsittelemättömien maitotuotteitten käyttöön.

Onhan tunnettua, että osa ihmisistä saa oireita myös maidon pastöroinnista ja homogenoinnista. Homogenointi varsinkin on aivan turhanaikainen käsittely ja varmasti rasittaa osaltaan ruoansulatusta.

Ikävä huomata taas kerran, että tässä maassa ei sulateta kuin yksi ”totuus” kerrallaan. Joitakin aikoja sitten kaiken piti olla niin rasvatonta, ettei ruoka maistunut millekään, sokeria kyllä sai olla.

Nyt kun osa ihmisistä on rasvattoman hiilihydraattiruokavalion takia saanut ruoansulatuksensa sekaisin ja tuskailee liikakilojensa kanssa. Kukaan ei puhu rasvattomuudesta enää mitään.

Mitäpä jos jokainen saisi oikeuden olla oman terveytensä paras asiantuntija ja vapauden itse miettiä, mikä sopii mikä ei, eikä niin, että pakkosyötetään tai pakkotarjotaan jotain, joka ei sovi kaikille.

Marja-Leena Niinikoski

Porvoo