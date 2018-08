Malttia kyyhkyjahtiin

On taas kyyhkyjahdin aika. Tällä hetkellä jahtimailla on ehkä tavallistakin enemmän sellaisia kyyhkyjä, joiden pesintä on vielä pahasti kesken. Sekä sepel- että uuttu­kyyhkyjen soidin­huhuilua kuuluu edelleen yleisesti pitkin pellonreunoja.

On olemassa vaara, että pesässä varttuvien poikasten emoja joutuu haulisuihkun eteen. Kukaan ei halunne kyyhkynpoikien kuolevan nälkään pesässään.

Olisikin toivottavaa, että metsästäjät laittaisivat jäitä hattuun ja jättäisivät ampumatta selvästi yksinään liikkuvat aikuiset kyyhkyt. Ne ovat usein pesiviä emolintuja, sillä kyyhkyt parveutuvat yleensä vasta pesinnän jälkeen.

Metsästys tulisi siis kohdistaa parvessa liikkuviin ja nuoriin lintuihin. Viimeksi mainitut tunnistaa himmeämmästä höyhenpuvusta ja sepelkyyhkyllä myös valkean kaulalaikun puuttumisesta.

Mauri Leivo

ornitologi

Porvoo