Autojen käyttövero ei vastaa todellisuutta

Autojen päästöihin perustuva käyttövero, jota myös kutsutaan käyttömaksuksi, ei nykyisellään ole lähelläkään todellisia arvoja, koska sen mittauksen voi tehdä valmistaja. Se miltään osin vastaa todellista tilannetta.

Jos tämä käytäntö olisi jatkunut, olisimme pian nähneet miinusmerkkisiä päästölukuja, niin pieniä päästöjä esitetään suurille autoille.

Miksi valtio ei ole kiinnostunut asiasta? Siksi, että valtio saa korkojen kanssa saatavansa takaisin polttoaineveroina.

Tuleva WLTP -testi on parannus, mutta ei vielä riittävä, vaikka siihen tulee myös todellista ajoa. Huono asia on, että sen voi edelleen tehdä valmistajat, joten manipulointiin on vaara ja mahdollisuus.

Tilanne on nyt kirjava. Monet valmistajat käyttävät liian pieniä lukuja. Esimerkiksi vertailu, jossa Kia kärsii "liian suurista" eli lähempänä todellisuutta olevista kulutuslukemista eli korkeammasta verosta (TM 15/18).

Autojen niin sanottu tehdashinta muodostuu monista tekijöistä, Korkean verotuksen maihin, esimerkiksi Suomi, tehtaat myyvät autoja halvemmalla. Eli tämä veron alennus tai jopa poisto ei vaikuta myyntihintoihin, Suomi on vielä liian pieni markkina.

On huono asia, että Suomesta on tullut EU:n vanhojen autojen loppusijoitusmaa.

Oiva Hietala

Helsinki