Kaikkitietävien neuvot

Äärijärjestö Greenpeacen väki uskottelee tietävänsä kaiken paremmin kuin muut ihmiset. Siksi se vaatii, että kaikkien olisi noudatettava sen ohjeita.

TV:ssä oli äskettäin laaja ilmastonmuutosta käsitellyt ohjelma. Hämmästyin, kun ensimmäisenä asiantuntijana kuultiin Greenpeacen ”maajohtajaa”.

Aluksi käsiteltiin viime kesän kuivuuden tuomia laajoja metsäpaloja. Greenpeacen Sini Harkki väitti, että metsiemme tähänastisen käsittelyn tuloksena olisi syntynyt metsien yksipuolinen rakenne ja että se olisi suuri virhe ja uhkatekijä.

Asiahan on täysin päinvastoin: metsiemme keskimääräinen kuviokoko on alle kolme hehtaaria. Metsissämme on vaihtelevasti vanhaa puustoa, keski-ikäistä tukkipuustoa, nuorta pinotavaran kokoista puustoa, taimikkoa ja uudistusalaa. Tämä mosaiikkimainen rakenne estää kuivuusjaksolla salamannopeasti etenevän latvuspalon leviämistä.

Greenpeace ja eräät muut luontojärjestöt esittävät metsillemme peitteistä käsittelyä eli niin sanottua jatkuvaa kasvatusta. Siinä syntyisi laajoille aloille yhtenäinen latvuspeitto, jossa metsäpalon leviämistä on mahdoton estää. Tällaisesta tilanteesta nähtiin tänäkin kesänä varottavia esimerkkejä Kanadassa, Venäjällä ja Ruotsissa.

Hyvän puuntuotannon ja vaihtelevan metsäluonnon ohella nykyinen puuston koko- ja puulajivaihtelu on omiaan myös estämään laajojen hyönteistuhojen ja sienitautien syntymistä.

Tapio Laiho

metsänhoitaja

Jyväskylä