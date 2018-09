Macron, hyvä vai epäilyttävä johtaja?

Viime vuonna seurasimme mielenkiinnolla, kun lähes tyhjästä ponnahti yli 60 prosentilla ranskalaisten äänistä uusi, nuori ja energinen mies presidentiksi.

Ranskalaiset halusivat muutosta ja keulakuvan, jota palvoa. Poliittisesti hän oli aika tuntematon, ja hän perusti puolueen En Marche – eteenpäin.

Pitkään MTV:n kirjeenvaihtajana Ranskassa toiminut Helena Petäistö julkaisi viime vuoden lopulla kirjan ”Ranska, Macron ja minä”, jossa hän mielenkiintoisesti kertoo Emmanuel Macronin taustoista ja noususta valtaan.

Macron syntyi perheeseen, jossa äiti oli lääkäri ja isä neurologian professori. He eivät olleet erityisen uskonnollisia, mutta antoivat pojalleen raama­tullisen nimen Emmanuel (=Jumala kanssamme).

Nuoruudessaan tämä vietti paljon aikaansa Manetten eli isoäitinsä luona, joka oli opettaja. Isoäiti opetti häntä koulun jälkeen ja iskosti hänelle, että hänestä tulee jotakin suurta ja että hän on valittu. Jesuiittakoulua käydessään Macron jäi välituntisin keskustelemaan opettajien kanssa, joihin hän teki suuren vaikutuksen. Häntä ei kiinnostanut oman ikäpolvensa jutut.

Macron on erittäin lahjakas, älykäs, taitava kommuni­koimaan ja hyvä tekemään vaikutuksen. Hän on suorittanut neljä korkeakoulututkintoa. Hän on myös kova tekemään työtä eikä tarvitse kuin neljä tuntia nukkumiseen.

Ensimmäinen suuri vaali­kokous Pariisissa oli häi­käisevä.

”Kirkkaassa valokiilassa seisova Macron vaikutti kaikelta muulta kuin arvokkaalta pankkiirilta tai tylsältä valtion virkamieheltä… enemmänkin kuin ylhäältä tehtävän saanut Messias ”, Petäistö kirjoittaa.

Tultuaan valituksi presidentiksi, hän teki vaikuttavan esiintulon. Macron valitsi puhujakorokkeekseen, paikan, jossa oli taustalla presi­dentti Mitterrandin rakentama valaistu pyramidi. Helena Petäistö ihmetteli olisiko tässä yhteys jonkinlaiseen sala­seuraan.

Macron julisti itsensä Jupiter-kuninkaaksi. Rooman mytologiassa Jupiter oli jumalien kuningas, kaikkia hallitseva ja suojeleva hahmo.

Outoa oli myös se, että hän kävi yksin ja salaa edellisten hallitsijoiden ja kuninkaiden hautakammiossa.

Kansainväliset aikakauslehdet olivat haltioissaan ja otsikoivat juttunsa: Euroopan pelastaja, Euroopan uusi marssi­järjestys, Euroopan seuraava johtaja. Economy-lehden kansikuvassa Macron käveli veden päällä.

Macron on vahvasti liittovaltion ja yhteisen budjetin kannalla ja hänellä on taitoa taivutella Euroopan maat puolelleen.

Macronin isä sanoi: ”Emmanuel viettelee vaikka tuolin.” Paavo Lipponen sanoi: ”Macron vie muut vikisee.”

Emmanuel Macron on luultavasti Euroopan seuraava suuri johtaja, jonka edes­ottamuksia kannattaa seurata tarkasti.

Helena Kekkonen

Heinola