Kalkitus parasta ympäristönhoitoa

Joskus 80-luvulla oli kova kohu ympäristöväen toimesta. He väittivät, että nyt olevat metsät ovat viimeiset, sillä taimet eivät enää happamessa maassa pysty kasvamaan.

Kohu kuitenkin laantui, kun metsien kasvu vain lisääntyi.

Nyt meillä on rikkidirektiivi. Se varmaankin on hyvä asia, sillä ilmaan joutunut rikkidioksidi muodostaa ilman vesihöyryn kanssa rikkihapoketta, joka edelleen hapettuu rikkihapoksi. Se on voimakas, syövyttävä happo.

Ilmaan joutunut hiilidioksidi reagoi vesihöyryn kanssa muodostaen hiilihappoa, joka on heikko pysymätön happo. Se tulee sateen mukana alas ja lisää ympäristön happamuutta.

Suomessa tämä on vahingollista. Meillä on kalkkiköyhät maat, koska mannerjää työnsi kerralliset kivilajit keskiseen Eurooppaan.

Maaperämme on muodostunut happamista ja ravinneköyhistä syväkivilajeista. Peltomaittemme happamuus lähentelee ph viittä, kun niiden ph:n tulisi olla 6–7 kunnollisten satojen tuottamiseksi. Luontomme suorikkaus lisää happamuutta vesistöjä myöten.

Jo edellä mainituista syistä luontomme voi ilmeisen huonosti, ja happamuus lisääntyy pikkuhiljaa. Nyt sanotaan hyönteiskantojemme romahtaneen, ja sen seurauksena myös pikkulintukannat ovat osittain romahtaneet.

Väitän, että hyönteisten lisääntyminen kärsii herkemmin lisääntyvästä happamuudesta kuin puiden taimet. Kuitenkin vihreä liike nukkuu, kalkki­teollisuus on hiljaa, ja korkein maa- ja metsäasiantuntemus on asiasta täysin pihalla.

Kalkitus on paras ja halvin kasvuolosuhteiden ja ympäristön pelastaja Suomessa. Jos Suomen maatalous ja muu ympäristö on jollekin rakas ja kallis, niin on korkea aika järjestää kalkitusralli ensin peltomaille ja ainakin kokeilu­luonteisesti metsämaille ja aina soille saakka. Suurin hyötyjä olisi Suomen luonto vesistöjä myöten ja sitä tietä koko Suomen kansa.

Rahoitus on jo olemassa, kun siirretään päästöoikeuksien ostoon varatut rahat maaperän kalkitukseen. Niillä rahoilla voitaisiin pelloille levittää kalkkia 5–10 tonnia hehtaarille ja useampi tonni metsähehtaarille tarpeen mukaan, jos vain Suomen kalkkivarat myöten antavat. Ulkomailtakin tuotuna maan työllisyystilanne vain paranisi.

Vain maaperään lisätty kalkki parantaa Itämerta myöten hiilidioksidin haittavaikutuksilta. Päästöoikeuksien osto ei sitä tee.

Eino Wiitalähdet

Isojoki