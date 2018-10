Työllisyyttä herkuilla

Suomalainen ruokatuotannon ketju työllistää yli 300 000 työntekijää, sitä on kuitenkin mahdollista vielä lisätä. Kuluttajat voivat marketin hyllyn ääressä päättää uusista työpaikoista valitsemalla kotimaista laadukasta.

Juustot, on yksi ryhmä, missä kotimaisuusaste on valitettavasti vain puolet kokonaismyynnistä. Kotimaisten juustojen lajivalikoima on runsas, joten laadusta ei tarvitse tinkiä. Juustojen kulutuksen kotimaisuutta lisäämällä vaikutamme pitkään työketjuun pellolta pöytään.

Tässä kampanjassa voi kotitalouden päätöksillä vaikuttaa työllisyyteen ja kansantuloon. Palkinnoksi saa hyvän mielen lisäksi myös makuelämyksiä.

Esko Järvenpää

Jämsä