Pekoni irtoaa tylpällä veitsellä

Hei Jussi Martikainen, kiitos palautteestasi, joka koski HK Amerikan Pekonia (MT, Hellan kulmalla 5.10.).

Kun tuotetta verrataan Snellmanin ja Chef Wotkin´sin tuotteisiin, on hyvä tietää, että kyseisillä valmistajilla pekoni on kokonaisena kypsennetty kylki, joka on siivutettu kypsiksi siivuiksi heti käytettäväksi.

HK Amerikan Pekoni sen sijaan on kylmäsavustettu, mutta raaka tuote, joka vaatii kypsennyksen ennen käyttöä. Raa’at siivut valitettavasti painuvat vakuumipakkauksessa todella tiiviisti yhteen.

Vinkkimme siivujen irrotukseen on avata paketti kokonaan ja käyttää tylppäpäistä veistä.

Vakuumipakkaus säästää kuitenkin käytettävän pakkausmuovin määrää ja siksi olemme pitäytyneet siinä.

Anne Terimo

Suomen markkinoinnista ja kategorioista vastaava johtaja

HK Scan