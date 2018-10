Kemiönsaaren tuulivoimalat valvoisivat sotilasaluetta

Turun saariston tonttikauppojen turvallisuuspoliittisena uhkana pidetään nyt avoimesti Venäjää. Samalla hallituksen ajamassa lakiesityksessä, jossa tonttikauppoja maan turvallisuuden kannalta tärkeiden kohteiden lähellä pyritään rajoittamaan, on ulkopuolinen uhka määritelty tekijäksi EU:n ulkopuolelta.

Uhka voi syntyä myös niissä tilanteissa, joissa maata ei osteta vaan vuokrataan. Tuulivoimaa rakennetaan vuokratulle maalle, vuokrasopimukset ovat pitkäaikaisia ja sopimus voidaan esteettä siirtää mille EU:n ulkopuoliselle yhtiölle tahansa.

Jotkut tuulivoima-alueet rajoittuvat sotilasalueisiin. Esimerkiksi Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen 29 tuulivoimalan "puiston” vieressä on rannikolla sijaitseva Skinnarvikin sotilasalue.

Nordanå-Lövbölen alueen on vuokrannut saksalainen kahden miehen yritys EFE. Sen taustasta ei juuri ole tietoa – tiedetään vain, että yrityksellä on miljoonan velat, mutta ei tuloja Alueella ei vielä ole ainuttakaan tuulivoimalaa, mutta se on kaavoitettu voimaloille.

EFE ei ehdi mukaan valtion tukea jakavaan huutokauppaan, joten se joutuisi turvautumaan uusiin voimalatyyppeihin, joiden pyyhkäisykorkeus on 250 metriä. Nämä ovat riittävän korkeita pystyäkseen tuottamaan sähköä ilman veronmaksajien tukea.

EFE pystyisi tuskin rahoittamaan 29 voimalan hankintaa, joten jos tarpeelliset luvat myönnetään, alue menee luultavasti myyntiin eniten tarjoavalle. Ostaja voi olla kuka hyvänsä, jopa EU:n ulkopuolinen, koska voimalapaikat ovat vuokramaalla.

Valmiiksi luvitettuja tuulivoima-alueita on myyty Suomessa ahkerasti, ja ostajina ovat olleet lähes aina ulkomaalaiset yhtiöt.

Jokaisen Nordanå-Lövbölen suunnitellun voimalan turbiinihuoneesta hallitaan näkymää, joka kattaa koko Skinnarvikin sotilasalueen ja saariston kauas merelle. Voimalatornit ovat suljettuja, toimintaa valvotaan ulkomailta, ja usein alueellakin on liikkumiskielto.

Kaavailtuun lakiin Nordanån kaltaiset tapaukset jättävät ammottavan porsaanreiän.

Esko Salmela

Taalintehdas