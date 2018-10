Mistä maksaja nautarekisterihankkeen kuluille?

Eviran viime vuonna aloittaman Uusi nautarekisteri -hankkeen tavoitteena on kehittää nautarekisterin toimintaa ja siirtää olemassa oleva nautarekisteri osaksi viranomaisjärjestelmää.

Olemme huojentuneita, että projektin keskeisenä tavoitteena on säilyttää ”yhden luukun” periaate, eli me maitotilayrittäjät voimme tehdä ilmoituksemme myös uuden nautarekisterin aikaan edelleen muun muassa Minun Maatilani -sovelluksella, joka on päivittäin käyttämämme ohjelmisto.

Projektin myötä on selvinnyt, mitä nykyisin meille päin hyvin ja varmasti toimivan järjestelmän muuttaminen uuteen muotoon tarkoittaa sekä tekemisinä että kustannuksina.

Muun muassa kaikki rajapinnat meidän joka päivä käyttämiimme järjestelmiin – tuotosseurannan ja jalostuksen rekisterit, meijerit, teurastamot, Naseva ja ETT – on rakennettava uudelleen. Tämän työn kustannukset on arvioitu olevan miljoonaluokkaa. Kuka tämän ”välillisen” työn maksaa?

Meillä maitotilayrittäjillä ei tätä rahaa tässä taloudellisessa tilanteessa ole. Emme myöskään hyväksy, että tämä kustannus tulisi meidän maksettavaksi. Emme ole tätä muutosta pyytäneet, saati toivoneet. Emme näe mitään hyötyä uudesta järjestelystä, pikemminkin päinvastoin.

Päällimmäisenä on huoli, että säilyyhän kertakirjaaminen yhtä helppona ja varmatoimisena kuin se on nykyisin, ja palvelu on auki 24/7-periaatteella. Teemme yhteensä noin 5,3 miljoonaa kirjausta vuodessa, joista iso osa on viranomaisten määräyksestä oltava tiettyyn aikaan rekisterissä. Lisää töitä tai huolta tämän osalta emme halua.

Muutoksen aiheuttamat välilliset kustannukset lisäävät kuluja tilanteessa, jossa selviytymisestään kamppailevien tilojen pitäisi mieluummin löytää säästöjä.

Päivi Piironen, puheenjohtaja

Ari Kantonen

Merja Karjalainen

Jari Loponen

Kari Rauma

Jukka Pekka Kongäs

Pro Agria -keskusten liiton maitotilavaliokunnasta