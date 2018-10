Nyt mentiin pahasti metsään

Nykyiset vapaat ei-kaupalliset jokamiehenoikeudet ovat hyvät ja toimivat eikä niitä tarvitse muuttaa. En näe Unescon listalle pääsyssä mitään hyötyä, sillä nykykäytännössä kulttuuriperinne säilyy varmasti ennallaan ja mustikat odottavat.

Hanketta vetävän Suomen ladun mukaan jokamiehenoikeuksia ei tällä hetkellä uhkaa vahvasti muu kuin heidänkin vastustama metsän kiinteistövero.

Suora lainaus hanketta tukevasta Mennään metsään -kampanjasta kuului näin: ”Miltä tuntuisi jos metsään menemiseen tarvitsisi maanomistajan luvan tai siitä pitäisi maksaa? Mitä jos mustikoita saisi kerätä vain omalta tontilta”.

Tämä voisi olla mahdollista korkeintaan tilanteessa, jossa metsälle olisi määrätty kiinteistövero ja maanomistaja aiheellisesti kysyisi, pitääkö kiinteistöni verotettu tuotto olla ilmaisjakelussa?

Kommenteista on syytä epäillä, että hankkeen vetäjien tavoitteena on varautua kiinteistöveroon suojelemalla jokamiehenoikeudet Unescon maailmanperintölistalle ja pyrkien näin varmistamaan nykyoikeuksien jatkumisen. Suomen valtio on sitoutunut noudattamaan Unescon päätöksiä.

Metsänomistajan kannalta tilanteen tekee hyvin huolestuttavaksi, mikäli jokamiehenoikeudet tulevat Unescon kautta pysyviksi ja riippumattomiksi valtion kiinteistöveropolitiikasta, helpottuu merkittävästi veroa ajavien poliitikkojen työ.

Epäilen, ettei Suomen latu enää silloin kiinteistöveroa vastusta.

Ylen Mennään metsään -kampanjan mukana ja sen laskurin takana ollut Suomen Metsästäjäliitto sahasi oksaa, jolla oma jäsenistö istuu.

Kiinteistöverotuksen toteutuessa ilmainen metsästys yksityisillä mailla olisi historiaa.

MTK:n on vastustettava Unesco-hanketta, vaikka kampanjan voimin.

Laajaa yhteiskuntakeskustelua varmasti kannattavan Suomen ladunkin mielestä hankkeeseen kriittisesti suhtautuvien on myös saatava tilaisuus vaikuttaa täällä Suomessa ja tarvittaessa myös Unescossa asti.

Jarmo Hirvikorpi

luontoharrastaja, luonnonsuojelija

puuntuottaja ja metsästäjä

Pusula