Susipolitiikka on syvältä

Viikoittain saamme lukea, missä on jolkutellut susi tai susilauma. Jossain lapsia kuljetetaan kouluun susipelossa, päiväkotiulkoilu kielletään susihavaintojen takia, toisaalla susi on raadellut kotieläimiä – lampaita, hevosia, metsästyskoiria.

Jossain on vain nähty pakeneva susi. Jossain sudet ovat piirittäneet lenkkeilijää... Lista olisi pitkä, ja kaikki havainnot eivät tule julkisesti tietoon.

Karhuja on istunut pelto-ojan penkereellä, kun maanviljelijä on tehnyt AIV:tä. Karhuja on nähty myös valtateiden varsilla. Ilveslaumoja on ollut metsäkauriiden kimpussa.

En ole metsänelävien vihaaja. Ajattelen silti, että metsänpedot ovat muun muassa maatalouden ja metsästyskoirien uhka. Maanomistajille täytyisi saada lupa niiden kaatoon, jos sudet, ilvekset tai karhut ovat uhkana maataloudelle.

Liian monta koiraa ovat sudet raadelleet. Liian monta lammaskatrasta on mennyt tänäkin kesänä susien hampaisiin. Liian monta hevosta on susi tai ilves vahingoittanut.

Yksikin maatalous- tai muu kotieläimen menetys metsänelävälle on liikaa. Ongelma on suuri koko Suomessa, ei vain Lapissa.

Kaisu Luokkanen

Pihtipudas