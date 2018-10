Petokannan kasvu on pysäytettävä

Hirvenmetsästys on alkanut. Hirven pyyntilupia on tänä vuonna ennätysmäärä, noin 55 000 kappaletta. Lupien määrä on noussut viiden vuoden aikana 33 000:sta nykyiseen määrään. Taustalla on hirvikannan kasvu, huomioiden kuitenkin alueelliset erot.

Metsästäjät tekevät arvokasta työtä riistakannan hoidossa. Hirvien aiheuttamien liikenneonnettomuuksien määrä on myös alentunut viime vuosina. Metsästyksessä on kyse mielekkäästä harrastuksesta. Yleinen tavoite on saada mukaan uusia metsästäjiä, myös nuorempia metsästäjiä. Tähän on vastattu esimerkiksi puolittamalla alle 18-vuotiaiden metsästyskortin hinta 20 euroon.

Tänä vuonna keskustelu peto­eläinkannan määrän kasvusta on kiihtynyt. Luonnon­varakeskus (Luke) esitteli tilastoja kansanedustajille pari viikkoa sitten. Susikannan kasvu on tosiasia.

Metsästäjät ovat jo pitkään kertoneet tästä havainnosta. Nyt viralliset tilastotkin vahvistavat sen. Erityisesti Oulun etelä­puoleisessa maakunnassa ja Pohjanmaalla susikanta on jopa tuplaantunut vuodessa. Tämä näkyy muun muassa vahinkojen määrässä.

Susikantaa tulisikin pienentää huomattavasti vahinkojen vähentämiseksi ja ihmisten turvallisuuden lisäämiseksi. Susien määrää suojelee ja susikannan vähentämistä rajoittaa EU:n luontodirektiivi. Sen soveltamisen uutta tulkintaa valmistellaan maa- ja metsä­talousministeri Jari Lepän (kesk.) johdolla maa- ja metsätalousministeriössä. Keinoina olisivat kannanhoidollinen metsästys ja reaaliaikainen tappolupa.

Korvattavien petovahinkojen määrä oli viime vuonna 12,4 miljoonaa euroa. Esimerkiksi metsästyskoiria menetettiin 50 kappaletta. Määrä on tuplaantunut kymmenessä vuodessa. Vastaavasti lammasvahinkoja oli 100, tässäkin kaksinkertaistuminen samassa ajassa.

Hirvenmetsästyskauden aikana moni koiranomistaja miettii, uskaltaako hyvää hirvikoiraa päästää metsään susien pelossa.

Lisäksi uusi uhka lähestyy, sillä villisikakanta on Luken mukaan kasvanut vuodessa 23 prosenttia. Samalla myös sikaruton riski kasvaa. Kannan kasvu pitää ehdottomasti pysäyttää.

Antti Rantakangas

kansanedustaja (kesk.)

Eduskunnan Eräkerhon vpj