On harhaanjohtavaa yhdistää YTK ay-liikkeen kahinoihin

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton puheenjohtaja Veli-­Matt­i Kuntonen esitti näkemyksiään työsopimuslakiin kaavailluista muutoksista ja yhdisti asiaan tarpeettomasti Yleisen työttömyyskassan YTK:n (MT 15.10.).

YTK on työttömyyskassa. Työttömyyskassana meidän tehtävämme on järjestää ansio­turva 410 000 jäsenellemme. Lain mukaan me emme saa tehdä muuta.

Siksi on harhaanjohtavaa ja tarpeetonta yhdistää meidät ay-liikkeen ja hallituksen väliseen riitaan.

Toisin kuin Kuntonen antaa ymmärtää, ei jäsenyys YTK:ssa tai missään muussakaan Suomen 26 työttömyyskassassa estä jäsenyyttä ammatti­yhdistysliikkeessä tai toisin päin.

Tämä tarkoittaa, että jos jäsenyys työttömyyskassassa vaikuttaa järjestäytymis­asteeseen, ei vaikutuksen mekanismi ole jäsenyydessä, vaan jossain muualla.

Kuntonen on oikeassa, että YTK ei ole mukana neuvottelemassa tai päättämässä työttömyysturvan tasosta. Se on totta sen vuoksi, että se ei ole työttömyyskassojen tehtävä.

Myöskään esimerkiksi Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa ei ole mukana neuvottelemassa työttömyys­turvan tasosta.

Vaikka emme ole työ­markkinoiden osapuoli, on työttömyyskassoilla tärkeä rooli työmarkkinoiden toiminnan kannalta. Pidämme huolta siitä, että työttömyys ei nouse työllistymisen esteeksi.

Käytännössä mikä tahansa työttömyyskassa voi toimia hyvinkin aktiivisesti työttömyysturvan parantamiseksi kehittämällä pitkäjänteisesti omaa toimintaansa. YTK on tässä onnistunut.

Toimintamme on tehokasta, käsittelyaikamme ovat lyhyitä, asiakaskohtaamisten laatu on huipussaan ja asiointi meillä on vaivatonta.

Sanna Alamäki

toimitusjohtaja

Yleinen työttömyyskassa YTK