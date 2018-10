Suutari pysyköön lestissään

En tiedä tekikö lehti tahallaan ”kämmin” kumpaisellekin, kun laittoi samalle sivulle uutisen pääministeri Juha Sipilän puuhista irtisanomistouhuista ja puheenjohtaja Antti Rinteen mielipiteet metsänhoidosta (MT 12.10.).

Molemmat operoivat sellaisilla alueilla, joihin heillä ei ole riittävää osaamista joihin voisin yhtyä.

Lähestyvät eduskuntavaalit laittavat puoluejohtajat lau­kalle. Sen ymmärtää, mutta vastuu puoluejohtajillakin pitää olla, että pysyvät mielipiteissään henkilökohtaisella tasolla, eivätkä vedä puolueita omien mielipiteidensä takuumiehiksi.

Arvostan Antti Rinnettä järjestö- ja työmarkkina­osaajana, mutta en hänen tietojaan metsäasioissa.

Samoin on Juha Sipilän kohdalla. Yrittäjänä ja liikkeenjohtajana hänellä on näyttöjä, mutta työmarkkina-asioissa ne ovat toistaiseksi olemattomat.

Suomessa lienee noin 600 000 metsänomistajaa erilaisilla poliittisilla kannoilla, omistuspohjilla ja eri­suuruisilla metsäpalstoilla.

Kerron tässä tuoreen omakohtaisen metsänhoito­tapahtuman.

Jouduin turvautumaan aukkohakkuuseen, koska muuten en ensiharvennusta olisi saanut parin hehtaarin alalle. Kaksi vuotta aikaisemmin olin joutunut tukkipuu­asennossa olevan lehtikuusilohkon myymään kuitupuun hinnalla. Olin yrittänyt lehtikuusia ja koivun ensiharvennusta myydä useamman vuoden ajan. Ei kelvannut kenellekään.

Metsän omistajilla on omat tarpeensa. Niinpä myin avohakkuulla 80 vuotta vanhan palstan, jotta sain samaan kauppaan koivikon ensi­harvennuksen. Hintaa tuli yhteensä 22 700 euroa, josta vero on 6 800, metsän jälki­hoito on 3 500 euroa. Puhdas tulo kaupasta on siis 12 400 euroa.

Sopii seuraavan metsänomistajan kasvatella metsää 80 vuotta.

Kuluja tuona aikana tulee lisää, mutta metsään liittyy perhe- ja henkilökohtaisella tasolla sellaisia asioita, joita lyhyellä aikavälillä ei ole syytä politiikkojen nopeasti muutella.

Metsän hoidon ja käytön tulee Suomessa perustua pitkä­jännitteiseen tutkittuun ja käytännöstä saatuun tietoon.

Veijo Tuunanen

Taalintehdas