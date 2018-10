Kennelliiton Koiramme -lehden lokakuun numerossa oli Riistakeskuksen tiedotus:

"Etenkin Itä- ja Koillis-­Suomessa on mahdollista hyödyntää pannoitettujen susien paikkatietoa koira­vahinkojen ennalta­ehkäisyssä.

Tuoreita pantasusien liikkeitä on mahdollista seurata Luonnonvarakeskuksen riistahavainnot.fi -palvelusta sekä tarkastella pantasusien tarkkoja reviirialueita. Palvelu on koettu hyväksi alueilla, joilla pantatietoja on käytettävissä."

Edellä mainitussa nettikartassa ei ole kuitenkaan tietoja pantasusista kuin Kainuusta ja sen länsipuolelta kuudesta laumasta pannoitetuista yhdeksästä sudesta. Vain näiden laumojen liikehdintää voi seurata netistä, koska niiden sijainti päivitetään tiheään.

Miten Riistakeskus voi väittää, että pantasusista saadaan apua koirien suojelussa, kun koko muusta maasta Kainuuta lukuun ottamatta ei ole ilmoitettu yhtäkään laumaa? Lisäksi pannoittamattomia susia liikkuu niilläkin laajoilla alueilla, joilla on pantasusia, kunhan ne eivät mene laumojen reviireille.

"Toivoisin, että tulisi koirien irtipäästökielto susi­reviireillä", vaati samassa lehdessä Susi ry:n puheen­johtaja Carina Lintula.

Esimerkiksi Ilomantsissa on Luken havainnoitsijoiden mukaan kaksi omaa ja kaksi rajalaumaa, jotka muuttavat ajoittain saaliin perässä olinpaikkaansa.

Carina Lintulan mielestä pitäisi siis täällä käytännössä kieltää koirien irtipito ja niillä metsästäminen tyystin. On myös huomattava, että yksinäisiä susia ja susi­pareja liikkuu laumojen lisäksi niiden reviirien ulkopuolella. Tästä johtuen metsästäjät eivät nytkään uskalla päästää koiriaan metsälle.

Ilomantsissa on vähän yli 5 000 asukasta, joista 1 660 kuuluu metsästäjinä riistanhoitoyhdistykseen.

He noudattavat jo lähes täydellisesti Carina Lintulan tahtoa.

U. Pekka Kinnunen

Ilomantsi