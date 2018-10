Vastakkainasettelu metsä-keskustelussa

Viikonloppuna pidetty Meidän metsämme -tapahtuma on herättänyt keskustelua ja sitä seuraavaa uutisointia Maaseudun Tulevaisuudessa. Uutisissa on otettu esiin, kuinka metsänomistajat ja ympäristön suojelun puolestapuhujat ovat osapuolia, joiden on vaikea kohdata ja päästä keskusteluyhteyteen.

Minun silmääni pistävät ennen kaikkea uutisotsikot, joissa vastakkainasettelu kulloinkin valittujen osapuolien välillä on vahvasti esillä. Itse uutisissa on osin vastakkainasettelua myös purettu.

Toivon, että me kaikki ihmiset voisimme paremmin ohittaa ennakkoluuloja ja asian kiinnostaessa tutustua siihen, ketkä puhuvat ja mitä. Metsäkeskustelussa voitaisiin yrittää löytää yhteisiä lähtökohtia: Elättääkö metsä suomalaisia? Kyllä. Ovatko metsien monimuotoisuus ja siten myös metsälintukannat romahtaneet? Kyllä. Onko metsä kriittinen Suomen hiilitaseelle? Kyllä.

Näin päästäisiin järkevään keskusteluun, jossa varmasti on erimielisyyksiä erilaisilla perusteluilla. Olen itse näitä erimielisyyksiä kokenut sekä erilaisten ryhmittymien että yksilöiden välillä. Tulevien sukupolvien takia on nyt etsittävä ja löydettävä ratkaisuja.

Metsä on suomalaisille selvästi tärkeä ja se herättää minussa ja monissa muissa suuriakin tunteita. Myös se on osa keskustelua ja elämää. Olen yksi tietämistäni viidestä Meidän metsämme -tapahtuman järjestelyihin tai ohjelmaan osallistuneista maalla asuvista metsänomistajista.

Teemu Lehtinen

Salo