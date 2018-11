Suomalainen metsäteollisuus on kestävää

Metsäteollisuus on yksi Suomen talouden tukipilareista. Puupohjaisten tuotteiden viennin varaan rakentuu yhteis­kunnan hyvinvointi.

Suomalainen metsäteollisuus on kiistatta maailman energiatehokkainta, resurssi­viisasta ja siten erittäin kestävää. Siitä todistaa muun muassa Äänekoskella vuonna 2017 toimintansa aloittanut Metsä Fibren biotuotetehdas, joka on maailman energiatehokkain sellutehdas eikä se käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Metsäteollisuus työllistää, tuottaa veroeuroja talouteemme ja luo näin kestävää hyvinvointia yhteiskuntaan.

Yksityiset metsänomistajat omistavat yhteensä Suomen metsämaasta noin 60 prosenttia eli 10,5 miljoonaa hehtaaria ja muiden metsänomistaja­ryhmien hallussa on 7,0 miljoonaa metsämaahehtaaria. Siitä on valtion metsäomaisuutta 4,5, kuntien 0,4 ja seurakuntien runsaat 0,1 miljoonaa hehtaaria. Lisäksi osakeyhtiöt omistavat 1,5 miljoonaa hehtaaria ja yhteismetsien hallinnassa on noin 0,4 miljoonaa hehtaaria.

Suomessa osataan ja voidaan käyttää rikkaita metsävarojamme vastuullisesti ja metsää uudistaen. Tämä on säädetty lailla, jota metsänomistajat noudattavat tunnollisesti. Hakattu metsä uudistetaan aina. Puuston vuotuinen kasvu on 1970-luvun alun jälkeen ollut selvästi poistumaa suurempi. Metsävaramme siis kasvavat jatkuvasti. Näin tuleekin olla, jotta käyttöä voidaan lisätä.

Puupohjaisten tuotteiden avulla voimme torjua ilmaston­muutosta. On tärkeää, että tuotteet korvaavat vastaavia fossiilisia tuotteita. Suomessa ei kasvateta energiametsiä tai puuplantaaseja, vaan bio­energiaa tuotetaan sivu­virroista, ja tämä on viisasta.

Metsäteollisuuden tuotteiden jalostusarvoa tulee nostaa. Lääke- ja kemianteollisuus, pakkausteollisuus ja jopa vaate­teollisuus ovat aloja, joiden tuotteiden jalostusarvo on korkea ja jotka voivat perustua puusta saataviin ainesosiin. Niin ikään puurakentamista tulee edistää.

Suomen on myös vietävä kestäviä, metsän uudistamiseen ja hoitamiseen tähtääviä menetelmiä entistä enemmän maihin, joissa metsiä hävitetään joko piittaamattomuuden tai tietämättömyyden vuoksi. Suomalainen metsäalan osaaminen on maailman kärki­luokkaa.

Olemme vakavan ilmastohaasteen edessä. Tarvitsemme hiilinieluja, jollainen suomalainen metsä jo nyt on. Tarvitsemme myös maatalouden nieluja, joissa meillä on paljon parannettavaa. Tarvitsemme myös kestävää metsäteollisuutta, jota kaikkien päättäjien tulee vaalia.

Harry Wallin

kansanedustaja (sd.)

valtiovarainvaliokunnan maatalousjaoston pj.

maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen