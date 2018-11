Väestönkasvu on varteenotettavin uhka

Ilmastonmuutoksen tuoma uhka näyttää täyttäneen ihmisten päät niin täydellisen yksipuolisesti, että ei huomata sen selän takana piilossa olevaa suurta ja nopeampaa ihmiskunnan uhkaa. Tämä vaara on väestönkasvu.

Suomikin, joka on tuskin neulanpiston kokoinen maapallollamme, haluaa torjua ilmastonmuutosta kaikin mahdollisin tavoin ja aiheuttaa kansalaisilleen kaikki mahdolliset rajoitukset. Mutta maailman­laajuisesti ei meidän teoillamme ole suurtakaan vaikutusta ilmastonmuutokseen.

Väestönkasvu on mitä suurimmalla todennäköisyydellä eniten ihmiskuntaa uhkaavista lähiajan vaaroista.

YK on tehnyt erilaisia väestön­kasvun ennusteita, jotka eivät hyviltä näytä, on huonoja ja vielä huonompia malleja. Ennusteista huonoin lupaa kahden prosentin kasvua. Tällä vauhdilla maailmassa olisi 2000-luvun loppupuolella lähes 18 miljardia asukasta, kun nyt ihmisiä on noin yhdeksän miljardia.

Joka tapauksessa muutos on suuri ja tapahtuu nopeammin kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa. Hallitsemattomasta väestönkasvusta on tullut vakava ympäristöriski, joka uhkaa lopulta koko maapallon ekologista järjestelmää.

Väestönkasvu aiheuttaa myös eettisiä ongelmia, kun taistellaan ihmisten henkiin jäämisestä.

Ruuan puute uhkaa, vedestä saatetaan käydä sotia. Ihmisten vaellus valtiosta toiseen ruuan perässä tulee aiheuttamaan mellakoita vastaanottajamaissa, aavikoituminen ja kuivuus pakottavat ihmisiä pois asuinsijoiltaan.

Työtä ei koskaan tule riittämään kaikille, suuri osa ihmisistä jäisi koko elämänsä ajaksi työttömäksi. Sosiaaliturvan varaan jäisi suuri määrä ihmisistä. Mutta olisiko valtioita, joilla olisi varaa maksaa sosiaaliturvaa?

Taisto Levo

Alastaro