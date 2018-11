Yritys murentaa oikeutta valita asuinpaikkansa

Aamulehti pääkirjoituksessaan 29.10. haluaa houkutella seniorit asumaan kaupunkien keskustoihin. Tätä se perustelee keskustojen paremmilla palveluilla, taloudellisuudella ja liikenneturvallisuuden parantumisella, koska senioreiden tarve autoilla vähenisi.

Myös senioreiden heikkenevään terveyteensä vedotaan.

Autoilu on maaseudulla usein välttämätöntä julkisen liikenteen puuttuessa. Mutta tilastoluvut senioreiden päivittäisestä autoilusta johtavat harhaan. Ne eivät erittele autoilevien kaupunkilais- ja maalaissenioreiden lukumääriä eivätkä sitä, kuinka usein he ajavat kolarin ja mikä sen vakavuusaste on. Maalaissenioreita lienee murto-osa kaupunkilaissenioreihin verrattuna.

Pääkirjoitus antaa liioitellun kuvan ainakin maalaissenioreiden vaarallisuudesta autoilijoina. He ajavat pääosin vähän liikennöidyillä maalaisteillä ärsyttämättä muita ja käyvät kaukana sijaitsevassa kaupassa korkeintaan kerran viikossa. Muu ajo on vähäistä. Tervejärkisesti monet tuntemistani senioreista rajoittavat ajonsa vapaaehtoisesti valoisaan aikaan. Lisäksi tilastojen mukaan seniorimme ovat terveempiä kuin koskaan.

Pääkirjoitus on yritys edistää kaupungistumista ja tavallaan murentaa perustuslaillista oikeuttamme valita asuinpaikkamme liikenneturvallisuuteen vedoten. Kuinkahan moni luonnonrauhasta ja tilasta nauttiva muuttaisi keskustan ahtauteen? Entä pitäisikö kaupunkilaissenioreilta kieltää kesämökillä käynti, metsästys ja kalastus?

Luottakaamme lääkäreiden ja poliisin harkintaan karsia vaaralliset kuskit liikenteestä heidän iästään riippumatta. Seniorit noudattanevat lääkärin ohjetta tai määräystä varmaan paremmin kuin päihdeongelmaiset kaaharit, jotka ajavat toistamiseen ilman ajo-oikeutta katsastamattomalla autolla – usein tuhoisin seurauksin.

Risto Moisio

Tampere