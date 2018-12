Nurja keskittäminen kuumentaa ilmastoa

Ilmastomuutos on tosiasia, jonka koko vastuullinen maailma haluaisi pysäyttää, ainakin jarruttaa. Suomi ilmoittaa tahtovansa näyttää tietä. Keinoja etsivät muun muassa tiedemiehet, hallitus ja kaikki eduskuntaryhmät.

Heitän mukaan oman talonpoikaisen järkeni. Juustohöylä ei nyt riitä, huomenna ei kirveskään.

Luonto on puhdistautunut kautta aikojen ilmenneistä ongelmistaan itse. Nykyisiä ympäristöongelmia kasvatamme me ihmiset. Ongelmien ydin on luonnosta, sen tulevaisuudesta piittaamaton keskittäminen.

Itämeri saastui lyhyessä ajassa, kun Pietarin alueen jätevedet keskitettiin yhteen putkeen ja johdettiin puhdistamattomana Suomenlahteen. Maailman kansoja keskitettiin metropoleihin saastuttaen rutkasti yli luonnon oman puhdistautumiskyvyn, vesien lisäksi ilman.

Aasiassa asukkaita alettiin pelastaa tukehtumiselta naamareilla, mutta kaupungin ilmahan ei näin puhdistunut eikä puhdistu. Saastuttaminen kasvaa. Ongelma on oireillut jopa Suomen Turussa.

Halutessaan Suomi voisi näyttää maailmalle jarrumiehen esimerkkiä myös lopettamalla väestön yltiöpäisen keskittämisen. Tilaa on. Annettaisiin luonnon näyttää ilmaiseksi mahtinsa. Tämäkään totuus ei pala.

Jos olisin aito vihreä apulaispormestari, esittäisin esimiehelleni Suomen pääkaupungin pormestarille ja myös pääministerille kohtalokkaan keskittämisen lopettamista Suomessa. Onhan luvattu olla tiennäyttäjä. Maailmalla kuunnellaan presidenttiämme ja pääministeriämme.

Esko Eela

teollisuusneuvos

Säkylä