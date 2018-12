Hyviä poliiseja kyetään kouluttamaan riittävästi

Maaseudun Tulevaisuuden artikkelissa ”Maaseudulla poliisia joutuu odottamaan paikoin yli tunnin – Kiireellisen avun saannin viivästyminen voi lisätä oman käden oikeutta” nostettiin aiheellisesti esiin harvaan asutun maaseudun turvallisuushaasteet poliisien määrän vähetessä (mt.fi 28.11.). Artikkelissa todettiin myös aivan oikein, että mahdollinen poliisien määrän lisääminen edellyttäisi koulutuspanostuksia.

Sen sijaan poliisikoulutukseen hakeutumisen osalta artikkelin tiedot olivat hieman vanhentuneet. Parina viime vuonna vuotuinen hakijamäärä on ollut 4 000 tuntumassa, ja tämän vuoden 400 aloituspaikkaa on kyetty täyttämään erinomaisilla opiskelijoilla. Poliisiammattikorkeakoulun kohdennettu hakijarekrytointi on tuottanut hyvää tulosta.

Artikkeli referoi harvaan asutun maaseudun parlamentaarista työryhmää ja vaatii opintososiaalisten etuuksien palauttamista. On syytä todeta, että vuonna 2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneilla Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoilla on suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden tavanomaiset opintososiaaliset edut.

Harva-alueiden poliisipula ei ole opiskelijarekrytointi- tai koulutus-, vaan budjettikysymys.

Kimmo Himberg

rehtori, Poliisiammattikorkeakoulu