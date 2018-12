Muutama sinisten kansan­edustaja jättää suosiolla paikkansa eduskunnassa ilman vaalitaistoja ja suuntaa kohti sopeutumisrahaa. Jotkut vielä harkitsevat ja kuulostelevat jos joku suostuisi vaikka vaali­liittoon. Osa on ilmoittanut, että mukana ollaan.

Sinisten ruumiillistuma Timo Soini mietiskelee sanojensa mukaan joulun aikana lähteekö ehdolle vai ei. Päätös selviää kuulemma alkuvuodesta. Kello käy ja aika kuluu.

Soini on kehunut pääsevänsä eduskuntaan, jos on ehdolla sinisissä. Kolumneissaan Soini on muistanut mainita kuinka antoisaa ja mukavaa on ollut hoitaa ulkoministerin tehtäviä. Onpa sanonut itseään ihan kelpo ulkoministeriksi, jolle osa oppositiosta yritti väli­kysymyksellä hommata potkut.

Toisenlaisiakin mielipiteitä ulkoministeristä kuulee kyllä runsaanlaisesti. Kukapa se kissan hännän nostaisi, ellei kissa itse.

Mikäli oikeasti noin kovasti uskoo itseensä, niin ehdottomasti pitää olla ehdolla ilman sen kummempia tuumailuja kinkkuja sulatellessa. Minun mielestäni Soinin on lähdettävä mukaan kevään eduskunta­vaaleihin. Ei sen vuoksi, että hän olisi uskottava tai harkitsemisen arvoinen vaihto­ehto kun kohdetta äänelle mietitään. Minä ainoastaan haluan nähdä Soinin ilmeen vaali­valvojaisissa, kun hänelle selviää, että noutaja tuli eikä jatkoon päästy.

Soini, ole mies ja lähde kisaan mukaan!

Ari Saukko

Tervola