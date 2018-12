Elävä metsä nielee hiili­dioksidia ja vapauttaa happea. Palava metsä kuluttaa happea ja vapauttaa hiiltä. Lisäksi metsä­palo tuottaa paljon lämpöä ja hiukkasia.

Kuinka monta hehtaaria metsää ja maastoa on palanut tänä vuonna? Paljonko niistä on vapautunut hiiltä ja muita kaasuja? Paljonko palot ovat kuluttaneet happea? Paljonko ne ovat tuottaneet lämpöä? Entä hiukkasia jääkarhujen ”iloksi”?

Paljonko maastopaloissa tuhoutui eläimiä – hyönteisiä, lintuja ja nisäkkäitä?

Suuria maasto- ja metsäpaloja on ollut joka vuosi yli kymmenen vuoden ajan. Eikö näillä ole mitään vaikutusta ilmastoon? Ei siitä ainakaan puhuta puolta sanaa. Sen sijaan suomalaisten saunanlämmitys on ollut tikunnokassa useammankin kerran.

Vesistöt rehevöityvät. Sitähän ne ovat tehneet jääkauden päättymisestä lähtien. Suothan ovat umpeen kasvaneita järviä.

Mikäpä suon on rehottaessa: vettä riittää, aurinko paistaa, on lämpöä ja valoa, ravinteita on ja kasvit tekevät itse lisää ja linnut lannoittaa. Hiili­dioksidia on mitä hengittää.

Nautakarja on ilmastolle haitallinen. Miksi vasta nyt, kun emo- ja lypsylehmiä on yhteensä alle 350 000? Miksi ei silloin, kun lypsylehmiä oli 800 000?

Hassu juttu: kasvihuonekaasujen määrä ilmassa on lisääntynyt sitä mukaa, kun lehmien määrä on vähentynyt.

Liisa Kärkkäinen

Viekijärvi