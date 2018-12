Personal trainer tekee kansanterveystyötä

Hierojat eivät maksa työstään arvonlisäveroa, mikä on arvokas tuki lihas- ja nivelkipujen hoidolle. Verotukea olisi lisäksi tarkoituksenmukaista kohdistaa näiden vaivojen ennalta­ehkäisyyn, koska silloin tulokset voivat olla pysyvämpiä.

Ennaltaehkäisyssä erilaisilla liike-, asento- ja liikkuvuusharjoitteilla on keskeinen merkitys. Liike on lääke. Harjoitteiden teknisesti oikea suorittaminen kuitenkaan harvoin omatoimiliikuntana onnistuu. Kokemusteni mukaan personal trainerin merkitys saavutettujen tulosten kannalta on ratkaiseva.

Kyseisten palvelujen hintaa nostaa kuitenkin 24 prosentin arvonlisävero, mikä ei välttämättä ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Personal trainerien vapauttaminen arvonlisäverosta hierojien tapaan palvelisi kansan­terveyden edistämistä.

Tätä voisi pitää kylmästi eurojenkin tasolla perusteltuna huomioiden tuki- ja liikunta­elinsairauksien yhteiskunnalle suoraan ja välillisesti aiheuttamat suuret kustannukset. Toinen vaihtoehto voisi olla siirtyminen kevyempään 10 prosentin arvonlisävero­kantaan, joka on käytössä ryhmäliikunnassa.

Paula Metsola

Helsinki