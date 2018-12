Miten pelastan maailmaa?

Omistan hiukan metsää, en kymmeniä hehtaareita mutta sen verran, että polttopuut saan ja lapsetkin lisä­lämmityksensä. Joskus puuta on vähän myytykin.

Sähköä en juuri käytä lämmitykseen, pesuhuoneessa on lattialämmitys, jonka lämpöä on alennettu ja kesäksi pistän pois kokonaan. Eteisessä en pidä lämpöä kuin kovimmilla pakkasilla. Keittiössä on liesi, josta lämpiää myös makuu­huone. Olohuoneessa on pönttö­uuni – ei sähkö­lämmitystä.

Pitäisikö alentaa lämmitystä ja pistää kolmannet villa­sukat, kun jalat palelevat?

Mitä se hiilinielu tarkoittaa?

Pitääkö kaataa metsää vai eikö pitäisi? Noudatanko siinä metsänhoitoyhdistyksen neuvoja hakkuista vai pistänkö hanttiin kaatamisia?

Ps. Pesän olen oppinut sytyttämään päältä, se on niin hankalampaa, mutta ajan kanssa onnistuu.

Siispä, miten osaltani pelastan maailmaa?

Mökin mummu 81 v.

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä