Kotimaista ruokaa joulupöytiin

Joulunajan tarjoilumietinnän keskellä on hyvä muistaa, että suosimalla suomalaisia elintarvikkeita voimme edistää kansakuntamme hyvinvointia.

Suomalainen ruoka ja sen maut ovat osa kulttuuriperintöämme. On arvokasta, jos leivot ja teet ruokia yhdessä lapsesi kanssa.

Kotitalousopetuksen ohella kodeilla on iso merkitys ruuan­valmistuksen oppimisessa. Joulu tulee myös halvemmaksi itse valmistettuna. Jos kiire yllättää, löytyy myös paljon kotimaisia puolivalmisteita ja eineksiä.

Suomalaista suosimalla raha kiertää kotimaassa luoden uutta työtä ja toimeentuloa. Kotimaisen elintarvike­tuotannon turvaaminen on tärkeää huoltovarmuuden kannalta. Samalla autat kulttuurimaiseman säilymistä ja pienennät hiilijalanjälkeäsi.

Turvallisin ja eettisin ruoka tule läheltä. Esimerkiksi kotimaisissa kananmunissa ei raakanakaan ole salmonellariskiä, eikä Suomalainen maito sisällä antibioottijäämiä. Suomalainen kinkku tulee possulta, joka on saanut pitää hampaansa ja saparonsa.

Ennen kaikkea määrä kannattaa korvata laadulla. Toivon, että jouluhuumassa ei ostettaisi ruokaa, joka myöhemmin päätyy jätteeksi. Kun ruoka maistuu ja sitä on valmistettu sopiva määrä, ei toivottavasti jää poisheitettävää. Ruuan heittäminen hukkaan on epäeettisyyden huippu. Koko tuotantoketju on tällöin eri tavoin rasittanut luontoa turhaan. Ruokaa täytyy arvostaa, sillä sitä ei ole tänäkään päivänä tarpeeksi kaikille.

Vetoan myös hyvän­tekeväisyysjärjestöihin. Toivon, että keräysvaroilla ostettava ruoka on kotimaista.

Joutsenlippumerkki ja kasvisten sirkkalehtimerkki takaavat raaka-aineen alkuperän ja elintarvikkeen valmistuksen Suomessa.

Anne Kalmari

kansanedustaja (kesk)

maa-ja metsätalousvaliokunnan pj.