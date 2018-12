Joulun sanoma on unohtunut

Menneet vuosikymmenet ovat hiljalleen muuttaneet joulun ajan viettoa pois sen alkuperäisestä kristillisen joulun sanomasta. Tämä perinteinen joulu on useimmilta unohtumassa, sillä joulu on muuttunut kaupan juhlaksi.

Joulusta on tullut monille ihmisille kiirekulttuurin huippu ja ihmisiä eriarvostava kerskakulutusjuhla. Turhuuksien oston suurena vaikuttajana kun on myös se, miten rahaa on ja sen jakautuminen ihmisten kesken. Joululaulut soivat jo kuukauden ennen joulua kaikkialla, niin että niihin on täyskyllästetty joulun tullessa.

Alko myy erilaisia alkoholijuomia ennätysmäärin, jonka seurauksena monissa Suomen kodeissa tapellaan jouluna verissä päin, vaikka kyseessä on lasten ja rauhan juhla.

Suomalaisiin on pesiytynyt jouluna myös ahneuden ja äärettömän suuri mässäilyn tarve sekä ruuan loppumisen pelko.

Kaikesta tästä huolimatta, muistakaamme toisiamme jotenkin jouluna. Etenkin yksinäisyys ikäihmisillä ja kaikilla muillakin yksinäisillä korostuu pitkänä jouluaikana.

On suuri ilo yksinäiselle, kun häntä muistettaisiin. Joko käymällä, pikku lahjalla, soittamalla ja kaikella mahdollisella, mitä kukin vaan hyvyydessään keksii.

Taisto Levo

Alastaro