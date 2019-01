Tavan ihmisellä ei syytä ilmastoahdistukseen

Arvoisa lukija, podetko sinä ilmastoahdistusta? Esimerkiksi lentäessäsi lomakohteeseen?

Älä suotta. Sinulla ei ole siihen mitään aihetta.

Voit potea hiukan syyllisyyttä matkustaessasi ulkomaille siitä syystä, että aiheutat pienen loven Suomen kauppataseeseen, tai vähän enemmän, jos matkustat maahan, jossa ihmis- ja eläinoikeudet ja ympäristöasiat eivät ole kunnossa.

(Tämä rajaakin pois suurin piirtein kaikki maat Skandinaviaa ja englanninkielisiä maita lukuun ottamatta.)

Mutta hiilidioksidipäästöistä sinun ei tarvitse murehtia, sillä eiväthän niin tee päättäjämmekään. Virkamiehillämme ja poliittisella eliitillä on parhain mahdollinen tieto ihmisperäisestä ilmastonlämpenemisestä ja sen seurauksista. Jos hiilidioksidipäästömme todella aiheuttaisivat vakavia ongelmia, eiväthän he silloin lentelisi viikoittain Suomen ja ulkomaiden väliä vaan hoitaisivat kokouksensa etänä. Niinhän yksityisellä puolella on tapana jo ihan kustannussyistä.

Poliittinen ja virkamieseliitti hyvin tietää hiilidioksidipäästöt harmittomiksi – eiväthän he muuten itse aiheuttaisi niitä, kuten esimerkiksi EU-parlamentin kuukausittaisella siirrolla Strassbourgiin. Eliitille ilmastonmuutos on vain työkalu lisätä kansalaisten kontrollia sekä perustella kiristyvää verotusta ja näin kasvattaa omaa valtaansa ja ansioitaan.

Me suomalaiset olemme pitäneet hyvää huolta luonnostamme. Kulutuksemme on kestävällä pohjalla suhteessa luonnonvaroihimme ja maamme pinta-alaan.

Joten hyvä lukija, ilmastoahdistus pois ja hymyä huuleen! Voit lentää, moottorikelkkailla, ajaa autolla tai vaikka käyttää raivaussahaa täysin puhtaalla omallatunnolla.

Matti Hytölä

Konnevesi