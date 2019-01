Ruualle rehelliset tuotenimet

Kasvisruoka on hyvä ja terveellinen ruokavaliota monipuolistava elementtinä ja keino laskea lihan syöntiä terveelle tasolle. Kasvisruuan lisäämisestä tarkoitus on kuitenkin vaihtunut kasvis- ja eläintuotteiden nimien sekoittamiseksi keskenään.

Kuluttajalle tämä näkyy siten, että kaikesta kasvisruuasta tehdään aidon eläinperäisen tuotteen korviketta, ei itsenäistä kasvisruokaa. Tuotenimet ovat sen mukaisia.

Karkeimpia esimerkkejä ovat puhuminen ”kaura­maidosta” tai joulun ”seitan­kinkusta”. Vaikka vastustaisi karjataloutta, voisi silti puhua asioista oikein.

Maito on EU-päätöksellä suojattu tarkoittamaan vain utareesta erittynyttä tuotetta. Asetus sisältää myös listan jalosteita, joita voi käyttää vain, kun kyseessä on maitotuote. Näitä ovat muun muassa jugurtti, juusto ja viili.

Kauramaito on siis tuote, jossa on kauraa ja maitoa, kaurajuomassa vain kauraa. ”Soijajugurtti” on soijahapate. Kasvisjuustoa ei ole, vaan se on kasviskovete. Kookosmaito on poikkeus.

Mainitussa EU-paperissa kinkku on sianlihaa. Seitankinkun pitäisi siis olla vehnä­gluteenia ja hernettä kinkulla.

Seitankinkku on kuitenkin kasvispuriste. Itse luulin seitankinkun viittaavan paikan nimeen, kuten parmankinkun. Suutuin hetken erheessä ulkomaisen lihan käytöstä.

Väärät nimet johtavat jokaista kuluttajaa harhaan ja halveksuvat sekä eläimiä että kasviksia. Kuluttajat tahtovat varmaankin aitoutta, mutta epämääräinen korvike­nimi on selvä valhe.

Keksikööt joku hyvät tuotenimet, mutta suotakoon kasvisruuan kantaa ylpeinä kasvinimikkeitä, ja liha- ja maitotuotteiden yhtä lailla ylpeästi liha- ja maitonimikkeitään.

Jaakko Karvonen

metsänhoitaja

Joensuu