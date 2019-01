Ei sanelua tuottajalle

Kentänmiehenä olen joka päivä tekemisissä karjankasvattajien kanssa. Heidän osuutensa suomalaisen lihan tuottajana on suurin, mutta tuotosta he saavat vain murto-osan.

Tämä on suuri epäkohta, joka on korjattava välittömästi, jos halutaan säilyttää lihan­tuotannon kotimaisuus.

Katson, että lihantuotannon pitää antaa tuottajille työstään oikea hinta. Ei mitään sanelupolitiikkaa, jota harrastavat kaksi suurinta lihafirmaa maassamme.

Sanelupolitiikan aika on ohi. Kaikkien yritysten koosta riippumatta on oltava samalla viivalla. Ei valtiovalta saa suosia tiettyjä ryhmiä. Tämä on sitä vapaata yrittämistä ja demokratiaa.

Martti Tahvanainen

hankintamies

Värtsilä