Esimerkiksi Helsingissä on paljon asunnottomia. Samaan aikaan esimerkiksi Savonlinnassa puretaan asuntoja, koska niihin ei ole asukkaita. Tässä ei ole mitään järkeä!

On järjestettävä kyselytutkimus, jossa asunnottomilta kysytään, missä he haluaisivat asua. Sen jälkeen yhteiskunnan on autettava asunnottomia muuttamaan heidän toivomalleen paikkakunnalle.

Eetu Hiltunen

Jyväskylä